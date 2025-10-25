何年も同じボブ → 卒業！【40・50代】が即マネしたい♡「今っぽボブ」

定番のボブに変化をつけたい人におすすめなのが、今っぽボブ。重さを残しつつもレイヤーや毛流れで軽やかに仕上げることで、ナチュラルなのにしっかり垢抜けるのがポイントです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合うボブスタイルをご紹介します。

シアーグレージュのボブウルフ

透明感のあるシアーグレージュが映えるボブウルフ。ストレートの質感をいかしつつ、サイドをやや短めにして軽さを出し、襟足をほんのり外ハネに。ほどよくくびれを感じるシルエットで、重くなりがちなボブもすっきり見えます。柔らかい印象の中にさりげないモード感が漂うデザインです。

くすみベージュのレイヤーボブ

肩でたまる長さにカットしたレイヤーボブ。毛束をふんわりと重ねることで自然なボリュームが生まれ、エアリーな動きをプラス。秋らしいくすみベージュカラーがやさしく馴染み、まとまりの中に軽やかさを感じさせます。ストレートでも動きが出るので、スタイリングも楽に決まりそうです。

まとまりの良いくびれレイヤーボブ

ナチュラルなくびれシルエットが印象的なレイヤーボブ。トップは毛先を内に入れて柔らかく、ベースは外ハネで軽やかに仕上げています。トップの丸みが自然なまとまりをつくり、動きのある中にも落ち着いた印象に。柔らかなベージュカラーで、今っぽさもしっかりと感じられます。

黒髪レイヤーボブで艶をまとう

艶感が際立つ黒髪のレイヤーボブ。ベースは面で外ハネにし、トップを軽くして内に入れることで丸みをプラス。自然な立体感が生まれ、重く見えがちな黒髪にも抜け感が漂います。上品さとモードさを両立した、大人に似合う今っぽボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@t.ikeda214様、@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@end.kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里