ミュージシャンで俳優の宇崎竜童（79）が25日、ニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演し、代表曲「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」の製作秘話を明かした。

ロックバンド「ダウン・タウン・ブギウギ・バンド」で73年にレコードデビュー。ある時、アルバム製作の際に困った出来事が起きたという。「2枚目のアルバムを作っている途中で、その時12曲入りで、“あと3曲、書けねえや”ってことがあって。“詞だけ阿木さん、書いてくれねえかな？”って言って」。既に結婚していた妻の阿木燿子さんに泣きついたという。

驚くことに、この曲が阿木さんのデビュー作になった。宇崎は「本格的に詞を書いたのはこれが初めてなんですけど。新聞の広告入ってくるじゃないですか？チラシ。あれ裏面、白かったじゃないですか？そこに鉛筆で、“一寸（ちょっと）前なら憶えちゃいるが…”って書いてある」と笑いながら振り返った。

しかし、ここでもう一つの予想外が。「ちょっと」の響きで始まるメロディーが、ロック調に合わないことが分かった。「メロディーを付けなきゃいけないと思うから、一生懸命やるんだけど、最初から（音が）はねてるわけです。ポンと。どうやっても『スーダラ節』になっちゃう」と笑わせた。

「どうしようかなと悩んで悩んで」、生みの苦しみの末に浮かんだのが、2人の姉の影響で幼少期から親しんでいた、米国の音楽。カントリー、ウエスタンで印象深かった曲があったという。「中にジョニー・キャッシュという方がいる。ずーっと後ろで、ポンタカポンタカ…ってやってるのに、ナントカカントカ…人の歴史をしゃべってる。最後に“ジョン・ヘンリー…”って。それを思い出して。ちょっとせりふでやってみようって。。そうやってできた」と振り返った。

「港のヨーコ…」は、ギターリフをバックに、宇崎が語り口調で歌う、ドラマ的なAメロが独創的。阿木さんの天賦の才能と、宇崎の引き出しとひらめきから生まれた名曲だった。