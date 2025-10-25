「上田くんが緊張⁉」上田竜也、タイプロ出演2人組とのショットに反響「感動でしかない」「最高なコラボ」
元KAT-TUNの上田竜也さんは10月24日、自身のInstagramを更新。意外な2人とのスリーショットを公開しました。
【写真】上田竜也、タイプロ出演2人組とのショットに反響
この投稿にファンからは、「42歳に見えないし、半目かわい過ぎる」「ROIROMくんに会えてよかったね〜」「上田くん優しい︎」「最高なコラボ」「信じられない、この並び！感動でしかない〜」「上田くんが緊張⁉」「3ショット、新鮮」「交わる事のないと思っていた世界が今こうやって新しい世界に」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「交わる事のないと思っていた世界」上田さんは「あーん悔しい 初めてのROIROM 舞い上がって あ、あの…しゃ…写真 と、と、撮ってくださいってお願いしたら緊張して半目になっちゃった」とつづり、オーディション番組『timelesz project』に出演していた本多大夢さんと浜川路己さんとのスリーショットを公開しました。2人に囲まれた上田さんは半目で、かわいらしい印象。本多さんと浜川さんはにっこりほほ笑み、うれしそうな表情を見せています。
「えっどうゆう集まりですか」上田さんは9月29日の投稿で、「え ちょまっうそだろ？マ、マリウス お前そんなデカかったっけ？久々に会ったけど成長し過ぎじゃね？」とつづり、元Sexy Zone（現timelesz）のマリウス成龍葉さんとのツーショットを公開。コメントでは、「異色のコラボじゃんかわいい」「えっどうゆう集まりですか」「うーちゃんとマリの2Sが見られる世界線があるなんて…」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)