「逆に損した気分」安上がりの節約料理を作る妻に家族が意外な反応…50歳・世帯年収600万円女性の失敗
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。
「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll Aboutが実施した節約に関するアンケートから、50歳女性の失敗談をご紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：50歳女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：パート・アルバイト
職業：小売業パート
世帯年収：600万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
安い食材を選んで逆に損をした食費を減らそうとして失敗したという女性。
「物価が上がってきた時期に、少しでも家計を楽にしたくて節約を始めました。チラシを見て安いものを中心に買うようになりました」と言いますが……。
「料理の味が落ちて、家族が残すようになりました。結果的に食材を無駄にしてしまい、逆に損をした気分になりました」
食事は家族の満足や楽しさが大切節約を頑張っているのに反比例して家族の不満が増えてしまい、気持ちが折れそうになったという女性。
「せっかく作った料理を『またこれ？』と言われた時は悲しくなりました」と振り返っています。
女性はこの経験から“バランス”が必要だと学んだそう。
「節約は大事だけど、家族の満足や食事の楽しさも同じくらい大切だと気づきました」とコメントしています。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)