Q. 緊急避妊薬は、10代でも親の同意なしで買えますか？【産婦人科医が回答】
Q. 緊急避妊薬は10代でも親の同意なしで買えますか？ まだ高校生ですQ. 「まだ高校生なのですが、もし避妊に失敗してしまった場合、市販の緊急避妊薬は自分だけで買えますか？ まだ絶対に妊娠はしたくないですし、親にも知られたくありません。
未成年でも、親の同意なしでも買えるのでしょうか？ 保険証の情報などから、親に通知が届いたりはしませんか？ ピルも一度も飲んだことがないので、副作用も心配です」
A. 10代でも親の同意は不要です。市販の緊急避妊薬は安全性も高いとされています緊急避妊薬は2025年8月に市販化が了承されましたが、まだ全ての薬局で販売されているわけではありません。全国の薬局で試験販売が行われていますので、まずはお近くの薬局で取り扱いがあるかを確認しましょう。
緊急避妊薬は、今後「市販薬（OTC医薬品）」として薬局などで処方箋不要で購入できるようになります。つまり、「10代であっても本人の意思だけで購入できる」ということです。未成年でも、親の同意や保険証の提示は必要ありません。
購入時には、薬剤師による対面での説明が行われますので、基本的な情報を理解した上で、購入することになります。
これまでは緊急避妊薬は医療機関によって対応が異なり、親の同意が必要なケースもありました。しかし、妊娠を望むかは、本来、本人の意思が尊重されるべきことです。年齢にかかわらず処方を受けられることは、尊重されるべき権利と言えるでしょう。
市販される緊急避妊薬「ノルレボ錠」は、避妊効果が高く、妊娠リスクを約85％下げるとされています。服用が早いほど効果は高まり、副作用はほとんどなく、安全性も高いと考えられています。
ただし、緊急避妊薬は繰り返し使用することで失敗のリスクが高まるため、「もしものときは緊急避妊薬を飲めばいい」「後で緊急避妊薬を飲むから、避妊しなくていい」と安易に考えてはいけません。避妊をしない性行為には、性行為感染症のリスクも伴います。男性も女性も、しっかりと避妊を心掛けることが大切です。
▼清水 なほみプロフィール
女性医療ネットワーク発起人・NPO法人ティーンズサポート理事長。日本産婦人科学会専門医で、現在はポートサイド女性総合クリニック・ビバリータ院長。女性医療の先駆者の下、最先端の性差医療を学び、「全ての女性に美と健康を！」をコンセプトに現場診療にあたる。ネット・雑誌・書籍等の媒体を通し幅広く健康啓発を行っている。
(文:清水 なほみ（産婦人科医）)