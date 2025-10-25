秋冬のモテアイテム♡ ボディラインをアピールできる「白タートルネック」着回しコーデ4選

Item 着回すアイテムはこちら♡ 白タートルネック インナーとしても、1枚でも大活躍するタートルネック。クセのないシンプルなホワイトなら、清楚感と大人っぽさをプラスできる。 白タートルネック 18,800円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）

Cordinate キレイめカジュアルコーデ ニットスカートは、ストンと落ちるIラインシルエットで縦のラインが強調されるから、細見え効果が◎。スエットを肩にかけてこなれ感を演出して。 白タートルネックは着回し。赤スエット 3,157円／United Athle（キャブ）ニットスカート 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）スニーカー 7,700円／コンバース

Cordinate ミニスカあわせのKドル風コーデ マイクロミニ丈のスカートで大胆に脚見せしてKドル風に♡ 小物はブラックを選んでコーデ全体を引き締めて。 白タートルネックは着回し。チェック柄ミニスカート 11,110円／CRANK（HANA SHOWROOM）バッグ 4,390円／Olu.

Cordinate ホワイト×ブラウンの甘ロマコーデ ボアショートパンツは思わず触れたくなるふわもこ素材で男のコウケ抜群♡ 小物は全てブラックではなく、ブラウンも入れることで柔らかい印象になるよ。 白タートルネックは着回し。ボアショートパンツ 9,790円／ROYAL PARTY バッグ 4,390円／Olu. ソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）ロングブーツ 18,700円／rienda（バロックジャパンリミテッド）リボン／スタイリスト私物

Cordinate 男のコウケ抜群デニムコーデ 男のコウケNo.1のアイテムといえば、デニム。美脚シルエットなフレアーを選んでスタイルアップ！透け感のあるトップスをあわせて上品にシフトしよ♡ 白タートルネックは着回し。黒シアートップス 7,480円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 フレアーデニムパンツ 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ヘアクリップ 1,099円／PHILLY パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来