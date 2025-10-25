秋冬のモテアイテム♡ ボディラインをアピールできる「白タートルネック」着回しコーデ4選
秋冬のモテコーデに欠かせないトップスって？そこで今回は、中川紅葉とともにコーデに清楚感と大人っぽさをプラスできる「白タートルネック」の着回しコーデをご紹介します。ボディラインをさりげなくアピれるタートルネックは、モテアイテムとしてこれからの季節ひとつは持っておきたい！
Item 着回すアイテムはこちら♡
白タートルネック
インナーとしても、1枚でも大活躍するタートルネック。クセのないシンプルなホワイトなら、清楚感と大人っぽさをプラスできる。
Cordinate キレイめカジュアルコーデ
ニットスカートは、ストンと落ちるIラインシルエットで縦のラインが強調されるから、細見え効果が◎。スエットを肩にかけてこなれ感を演出して。
Cordinate ミニスカあわせのKドル風コーデ
マイクロミニ丈のスカートで大胆に脚見せしてKドル風に♡ 小物はブラックを選んでコーデ全体を引き締めて。
Cordinate ホワイト×ブラウンの甘ロマコーデ
ボアショートパンツは思わず触れたくなるふわもこ素材で男のコウケ抜群♡ 小物は全てブラックではなく、ブラウンも入れることで柔らかい印象になるよ。
Cordinate 男のコウケ抜群デニムコーデ
男のコウケNo.1のアイテムといえば、デニム。美脚シルエットなフレアーを選んでスタイルアップ！透け感のあるトップスをあわせて上品にシフトしよ♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来