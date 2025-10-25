Mrs. GREEN APPLE、5大ドームツアー名古屋で開幕「ELYSIUM」の制作決定
【モデルプレス＝2025/10/25】Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025“BABEL no TOH”』が、10月25日に開幕。『ELYSIUM』の制作が発表された。
【写真】ミセス、名古屋入りの様子
2025年12月31日で「フェーズ2」を完結し、2026年1月１日に「フェーズ3」を開幕することを発表しているMrs. GREEN APPLE。彼らの自身最大規模となる55万人を動員する5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025“BABEL no TOH”』が、10月25日に愛知県・バンテリンドーム ナゴヤから遂にスタートしたが、その初日の公演終演後に大きなサプライズが待ち受けていた。
場内のスクリーンに「To be continued to“ELYSIUM”」とのメッセージが映し出され、客席は大きくどよめくことに。それは“EDEN no SONO”から始まり“NOAH no HAKOBUNE”、“Atlantis”、そして今回の“BABEL no TOH”へと紡がれてきた、ストーリーラインと呼ばれるシリーズの続編の制作が決定したことを意味する。2023年8月に開催された“Atlantis”終演後に制作決定がアナウンスされた“BABEL no TOH”は、それから2年以上もの時を経て、今日まさに開催されたばかりだが、果たして“ELYSIUM”がいつ開催されるのかは、全くもって謎だ。
ミセスは、デビュー10周年の今年、12月にかけてドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催中で、11月28日には、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』を同時公開する。さらに展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催と、10周年プロジェクトが目白押しだ。（modelpress編集部）
