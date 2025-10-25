今年８月からマレーシアで移住生活を送っているタレントで実業家の優木まおみが、２５日までにＳＮＳを更新し、四方敬之（しかた・のりゆき）駐日本国特命全権大使にランチを招待されたことを明かした。

「駐マレーシア日本国大使の四方さんにご招待いただき、ランチを大使公邸にてご一緒させていただきました」と報告。「四方さんも、大使館ではたらくみなさんも、気さくにいろいろなお話をしてくださり、私の美味しい明太子屋さんをなんとかマレーシアに！！なんていう個人的な提案も、福岡の有名な、明太子屋さんに声かけたいですね！なんて、やさしく聞いてくださりましたー。」とつづった。

娘２人とともに新天地でも羽ばたく優木。早速「マレーシアチャンネル」というＹｏｕＴｕｂｅチャンネルをスタートさせ、日本の企業がマレーシアに出店する際の企業の取り組みなどをサポートしている。「大使とは、一緒にマレーシアにある日本企業を応援したいですねとか、日本から観光でマレーシアに来る人を増やしたいですねという話をしました。毎日が刺激的で、とても楽しいです」と笑顔で語った。