◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

阪神の先発・村上頌樹投手が７回を１１５球、６安打１失点。勝利投手の権利を持って、降板した。

日本シリーズ“開幕投手”を託された初回だった。先頭の柳田に四球を与えると、続く周東を二ゴロ、柳町を空振り三振に抑えたが、２死二塁。この日、左脇腹痛から復帰した４番・近藤に１４８キロ高め直球を中前に運ばれて先制を許した。

２回以降はゼロを並べたが、３〜５回は毎回安打を許す苦しいマウンドが続いた。それでも、６回に味方が２点を奪い、逆転に成功。援護をもらって６回のマウンドに上がった右腕は、またひとつギアを上げると、５番・栗原を中飛、川瀬を遊飛、野村勇を空振り三振に封じて、ほえた。

７回は代打・正木を一邪飛に打ち取ったが、牧原大に左前に運ばれた。だが、１死一塁から柳田を右飛、最後は周東を二ゴロとし、後続を断った。１００球を超えても、力強いまっすぐで押し込み、強力ホークス打線に追加点を与えなかった。

降板後、村上は「マウンドとの感触を合わせるまで少し時間がかかってしまいましたが、投球練習からしっかり確認して2回以降粘りの投球ができたと思います。逆転してくれてなんとかリードした状態で繋ぐことができました。あとは勝ち切れるように応援します」とコメントした。

村上は、オリックスと戦った２３年１０月２８日の日本シリーズ初戦（京セラＤ）にも先発。オリックス・山本由伸（現ドジャース）と投げ合い、７回２安打無失点で勝利投手となった。この日も、今季のパ・リーグ最多勝投手と、しびれる投手戦を演じた。