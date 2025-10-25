プロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」の新シーズンが２５日、東京・江東区のＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで開幕した。ＥＸＩＬＥ ＮＡＯＴＯがディレクターを務めるＬＤＨ発の新チーム「ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭ」が、デビュー戦を白星で飾った。

モノトーンの迷彩柄衣装でそろえたメンバーが、息の合ったパフォーマンスを披露した。今季から参戦したＤリーグの初陣で、昨季７位の「ａｖｅｘ ＲＯＹＡＬＢＲＡＴＳ」と対決。後攻で挑んだ試合直後には「緊張した」と声をそろえた９人だが、得点率４７対５３で勝利した。エースとしてソロパートを踊った武蔵は「このチームでここまでこられたのがうれしい。この流れで次も全力で挑む」と喜んだ。

メンバーのＳＨＵＮＮＯＳＵＫＥこと山口俊乃介は「こんなに大きいステージにダンサーとして立たせていただいた。仲間みんなのおかげで踊ることができました」と声を詰まらせた。

高澤笑大郎（しょうたろう）も、長身を生かしたダンスで活躍。「本当に幸せです。Ｖｅｒｙ ｎｉｃｅ ｔｏ ｍｅｅｔ ｙｏｕ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｖｅｒｙ ｍｕｃｈ！」と、英語を交えて感謝の気持ちを表現した。

ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭはＤリーグ参戦に向けてオーディションを行い、７月の最終審査で合格者１３人を発表。そのうち３人が契約取りやめとなり、今月２２日にはメンバーの航生が体調不良で活動を一時休止。この日は９人体制でのリーグ初戦となった。

リーグ戦では２つのチームが対決し、「テクニック」「コレオグラフィー」「シンクロパフォーマンス」「エースパフォーマンス」「会場ジャッジ」「配信ジャッジ」の６項目の獲得割合で勝敗を決定。このうち「会場ジャッジ」については、システムの不具合で観客がスマホで投票できなくなり、スタッフが急きょ客席を見回して票を集計するハプニングもあった。