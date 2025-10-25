手土産に文句、退院日に「会わせろ」。配慮ゼロの義母、正直もう会いたくない【ママリ】
義両親に会う頻度というのは距離や関係によってさまざまだと思いますが、現状に不満を感じている方もいるのではないでしょうか。この記事では、2時間ほどの距離に住む義両親と数か月に1度会っているが、それすら憂鬱だという投稿を紹介します。過去に義母にされたことや言われたこと、子どもの成長に関してチクチク言ってくることに対してモヤモヤし、義母のことを嫌いになったという投稿者さん。世のママたちはどのくらいの頻度で義実家と会っているのか気になっているそうです。
義実家が遠方ならお正月や連休だけの帰省でも自然ですが、2時間ほどの距離となると「いつでも行ける」と思われがちで、その分ストレスを感じやすいですよね。
義両親といい関係でいたいという気持ちがある反面、そのために自分が我慢してストレスを溜めなければいけないというのは納得ができないものですよね。こちらにはこちらの生活があり、さまざまな予定もあって当たり前。優先したいことがあるのであれば義実家には会えないと伝え、まずは自分たちの生活を一番に考えるのもありですよね。
義母が嫌いで正直会いたくない…
義実家は車で2時間程のところにあります。
この距離だとみなさんだったら、どのくらいのペースで子供に会わせますか？💦
正直義母の事が苦手…嫌いです😖💦
結婚前から旦那にLINEで「〇〇ちゃん（私）の言う事は聞いちゃダメだよ！」と送ってきたり、
手土産を持っていけば「これは嫌い！」「賞味期限が近い！」と言われたり、
産後、母子共に体調が悪いにも関わらず、退院当日に待ち合わせして会わせてと言ってきたり（コロナ禍で面会禁止でした）、結局会わせなかったら、まだ里帰り中の私に「〇日に会いに行くから、里帰りから帰って来て」と連絡してきたり、
子供に会わせるたびに、成長について「まだ首座らないなんて遅い！」や「まだ寝返り出来ないの？うちの子（旦那）は、〇ヶ月でできたけどね！」や指しゃぶりする子供をみて「うちの子（旦那）は、指しゃぶりなんてしなかった！」と毎回気に触ることを言われるので嫌いになりました…。
そんなこともあり、最近は義実家には帰省してません💦
義両親が数ヶ月に１回会いに来る感じなのですが、それでさえ憂鬱です。
さっきも義母から「〇日、休み取ったので会いに行きます」と連絡が来ました…。こっちの予定なんてお構いなしです😭
みなさんはどのくらいの頻度で会わせるのでしょうか🤔
投稿者さんの場合、義両親が数か月に一度会いに来てくれるそうですが、その予定を勝手に決められてしまうことにモヤモヤしているようです。
義実家との距離感にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
年2回だけです！
お盆とお正月！
子どもが生まれたばかりの頃は同じく、◎日会いに行きます😊みたいなLINEが来てましたが、
予防接種なので家にいません
健診なので家にいません
先約があるので無理です
あたりを毎回送ってたら、私に連絡来なくなり、
夫に連絡するようになったら、
俺いないから無理ー
ばっかり送っているらしく、来なくなりました🤣🤣🤣
すごく嫌ですね💦
車で1時間半です！
同じく義母嫌いで、同じように会いに行くとか言われて嫌になってお断りし続けました！
旦那とも大喧嘩して、私がいいよと言うまで義母とは会わなくなりました！
今では今年は一回しか会ってません笑笑
正直こちらも土日はお出かけしたり公園行ったり、離乳食ストック作ったりで義両親に会う時間ないです笑
そんな時間あるなら休みたい笑
今後仕事復帰もするし、年1が限界かと思います💦
あとうちはイベントは会いません！大型連休、年末年始などは家族で過ごしたいのでなにもない土日しか会いません！
会うことはできなくても写真や動画で孫の成長の様子を見ることはできます。そういったものをうまく使いながら、ママが無理ない範囲で義実家と交流をしていけばいいのではないでしょうか。
