◇第53回世界体操競技選手権大会(日本時間25日、ジャカルタ)

世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、6年ぶりに出場した杉原愛子選手が女子ゆかで金メダルを獲得しました。

「いつもは技術のことを考えていましたが、今日はいい意味でゾーンに入って、めっちゃ楽しいというのが体から込み上げてくる感じで演技ができた」と跳躍力を生かしたジャンプに、高い演技力で観客を魅了し続けた杉原選手。

演技を終えると杉原スマイルを爆発させ、得点は13.833を記録し、2021年の村上茉愛さん以来となる、金メダルを獲得しました。

メダル授与後、杉原選手は「世界チャンピオンになれて、皆さんの応援のおかげで金メダルを獲得することができたので、めちゃくちゃうれしい気持ちと、ほんとに感謝の気持ちでいっぱいです」と笑顔で話しました。

個人総合では7位に終わり悔し涙を流しましたが、この日は種目別の平均台で銅メダル、ゆかで金メダルを獲得して歓喜の涙。

「個人総合の悔しさから気持ちを切り替えて、今大会1番いい演技を平均台とゆかですることができた。それが結果につながって、めちゃくちゃうれしいですし、みなさんのサポートがあって金メダルを獲得できたから感謝してます。応援の声とかが力になってゾーンに入りやすいので、今日はゾーンに入って2種目とも楽しく演技することができた」と振り返りました。

今後に向けて「五輪が3年後にある。1つ1つ、1年ごとにクリアにしていきたい」と話し、「個人総合の悔しさがあるので、来年の世界選手権にも出たいというモチベーションが強くなった。来年のアジア大会と世界選手権に向けて、さらにパワーアップして感謝の気持ちを忘れずに、杉原愛子の進化、成長させた姿を見せたい」と意気込みました。