【ナイナイ歌謡祭】いきものがかり、横アリで圧巻パフォーマンス 岡村隆史が心から「ありがとう」
お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」が25日、横浜アリーナで開催。いきものがかりは「ブルーバード」で幕開けすると、圧巻のパフォーマンスで会場の心を一気につかみ、ナイナイとは「じょいふる」でコラボするなど、大いに盛り上げた。
【写真たくさん】今年も超豪華！ナイナイ歌謡祭の模様
「ブルーバード」で幕開けした後、「気まぐれロマンティック」でも会場を巻き込み、会場のボルテージも一気に上がった。「キミがいる」「ありがとう」と歌い、最後は「じょいふる」。水野良樹いわく「（いきものがかりの）今のチーフマネージャーが（吉本での）新人時代、ナインティナインさんのマネージャーだったんです。岡村さんの家のネットをつないだのは、そのチーフマネージャーなんです」と明かす、ナイナイも加わって「じょいふる」を歌唱していった。最後は会場全員で歌唱して、圧巻のステージを終えた。
MCパートでは、岡村が「いきものがかりさんには、本当にもう…。15年前ですね。テレビも見られなくなりまして、パッカーンってなりまして」と切り出すと「（病院で）朝ドラやっていまして。『ゲゲゲの女房』をやっていて、そこで『ありがとう』を聞いて。どん底にいましたけど、ちょっと希望みたいな。ゲゲゲの女房だけ見られて。本当にありがとうございます」と伝えた。
1994年4月からスタートした『ナインティナインのオールナイトニッポン』は今年で番組開始から31年目を迎え、『オールナイトニッポン』史上歴代最長パーソナリティー記録を更新中で、今現在も学生や社会人を中心に多くのリスナーたちから絶大な支持を受けている。
「ナイナイ歌謡祭」は、ナインティナインの2人がそろい立つアリーナイベントとしては今年で通算5回目の開催。今回も、ナインティナインの“ふたり”だからこそ開催できる特別なイベントとして、番組ゆかりのゲストの歌とトークを中心に、番組で話題の面々が多数登場する予定。
今年の「ナイナイ歌謡祭」のキャッチフレーズは「熱くなれ!!!」。このたび解禁されたイベントのキービジュアルでは、矢部浩之が闘牛士の衣装を身にまとい、岡村隆史が闘牛に扮している。スペインの情熱的な闘牛をモチーフに、「ナイナイ歌謡祭」の熱狂と盛り上がりを予感させるものとなっている。
■出演者
ナインティナイン
大黒摩季
いきものがかり
Da-iCE
久保史緒里（乃木坂46）
秋山竜次（ロバート）
高須克弥
