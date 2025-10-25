【ナイナイ歌謡祭】矢部、リフティング＆サザン熱唱リベンジ 岡村はスピッツの替え歌 最後は2人で「YAH YAH YAH」
お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」が25日、横浜アリーナで開催。ナイナイパートでは、矢部、岡村それぞれの歌唱、2人そろっての「YAH YAH YAH」熱唱で盛り上げた。
【写真たくさん】今年も超豪華！ナイナイ歌謡祭の模様
トップバッターは矢部で、まずは「MARIONETTE ーマリオネットー」を歌唱。サプライズで原口あきまさが登場し、さらに盛り上げた。歌唱後、矢部は「2人とも偽物です（笑）。原口、今年も出てくれて。出しろがなかったんですけど、スケジュール空けてますって言ってくれたので、苦肉の策で、ここだけ！」と笑わせた。その後、去年のリベンジとばかりに、矢部が「いとしのエリー」を歌いながらリフティングに挑戦。声援を背にリフティングは見事に成功を収めたが、その後の大仕掛けではくやしさをにじませた。
続く岡村パートは「怪獣の花唄」で幕開け。ノリノリの岡村に、会場のボルテージも上がっていった。「改めまして、こんばんは！岡村隆史です。盛り上がってますか？Vaundyでした。衣装も寄せてみたんですけど、歩いていたら作家先生から『出川哲朗みたいだ』と言われまして」と、あてたてのパーマと軽快なトークで笑わせた。その後は、リスナーから寄せられたものをもとにした、スピッツ「チェリー」の替え歌「チリョー」を歌い上げた。
1994年4月からスタートした『ナインティナインのオールナイトニッポン』は今年で番組開始から31年目を迎え、『オールナイトニッポン』史上歴代最長パーソナリティー記録を更新中で、今現在も学生や社会人を中心に多くのリスナーたちから絶大な支持を受けている。
「ナイナイ歌謡祭」は、ナインティナインの2人がそろい立つアリーナイベントとしては今年で通算5回目の開催。今回も、ナインティナインの“ふたり”だからこそ開催できる特別なイベントとして、番組ゆかりのゲストの歌とトークを中心に、番組で話題の面々が多数登場する予定。
今年の「ナイナイ歌謡祭」のキャッチフレーズは「熱くなれ!!!」。このたび解禁されたイベントのキービジュアルでは、矢部浩之が闘牛士の衣装を身にまとい、岡村隆史が闘牛に扮している。スペインの情熱的な闘牛をモチーフに、「ナイナイ歌謡祭」の熱狂と盛り上がりを予感させるものとなっている。
■出演者
ナインティナイン
大黒摩季
いきものがかり
Da-iCE
久保史緒里（乃木坂46）
秋山竜次（ロバート）
高須克弥
