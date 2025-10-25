【ナイナイ歌謡祭】80歳・高須克弥、ナイナイの『スト6』対決を笑顔で見守る
お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」が25日、横浜アリーナで開催。歌謡祭“常連”の高須クリニック・高須克弥氏（80）は、今年も元気に登場。ストリートファイターのキャラクター・リュウの扮装を披露した。ステージでは、清水久嗣アナウンサーの実況で、ナイナイ2人によるストリートファイター6対決が繰り広げられた。
【写真たくさん】今年も超豪華！ナイナイ歌謡祭の模様
1994年4月からスタートした『ナインティナインのオールナイトニッポン』は今年で番組開始から31年目を迎え、『オールナイトニッポン』史上歴代最長パーソナリティー記録を更新中で、今現在も学生や社会人を中心に多くのリスナーたちから絶大な支持を受けている。
「ナイナイ歌謡祭」は、ナインティナインの2人がそろい立つアリーナイベントとしては今年で通算5回目の開催。今回も、ナインティナインの“ふたり”だからこそ開催できる特別なイベントとして、番組ゆかりのゲストの歌とトークを中心に、番組で話題の面々が多数登場する予定。
今年の「ナイナイ歌謡祭」のキャッチフレーズは「熱くなれ!!!」。このたび解禁されたイベントのキービジュアルでは、矢部浩之が闘牛士の衣装を身にまとい、岡村隆史が闘牛に扮している。スペインの情熱的な闘牛をモチーフに、「ナイナイ歌謡祭」の熱狂と盛り上がりを予感させるものとなっている。
■出演者
ナインティナイン
大黒摩季
いきものがかり
Da-iCE
久保史緒里（乃木坂46）
秋山竜次（ロバート）
高須克弥
