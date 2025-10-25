◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われ、阪神先発の村上頌樹投手（27）が、7回1失点に抑える好投を見せた。

初回、先制点を献上し、29球を要するなど、粘るソフトバンク打線に手を焼いた村上だったが、2回に持ち味を発揮した。簡単に2死を奪い、迎えた牧原大の打席で初球に59キロのスローボール。パ・リーグの首位打者・牧原大もさすがに手を出さず、ストライク球を見送った。スタンドからはどよめきも起こるなど敵地も“騒然”。観客は大いに盛り上がった。結局2回は3者凡退にしとめた。

その後も走者を出しながら粘りの投球。味方の反撃を待っていると、6回に2点を奪って逆転に成功する。村上は6回を3者凡退に抑えて、6回まで103球だったが、7回も続投し、ソフトバンク打線の前に立ちふさがった。

結局、7回6安打1失点。6奪三振の力投で、敵地で仁王立ちした。

今季は最多勝、勝率第1位、奪三振と投手3冠を獲得し、21日には坂本誠志郎捕手（31）とのコンビでセ・リーグの最優秀バッテリー賞も受賞した。