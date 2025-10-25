【ナイナイ歌謡祭】Da-iCE、圧巻のパフォーマンスで会場一体に 岡村隆史とダンスコラボも
お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」が25日、横浜アリーナで開催。Da-iCEパートでは、「スターマイン」では矢部浩之とのコラボ、「I wonder」では岡村隆史とのダンスコラボが実現した。
【写真たくさん】今年も超豪華！ナイナイ歌謡祭の模様
1曲目から観客の心をがっちりとつかんだDa-iCEは、2曲目の「Tasty Beating Sound」では、曲にあわせて、観客が手拍子しながら会場一体となって盛り上がった。MC後に迎えた「スターマイン」では、冒頭でメンバーたちがわちゃわちゃを挟みながら楽しんでいるところに、矢部が乱入し、一緒になってわちゃわちゃ。矢部は「おいしいオチを作ってくれた」と笑顔を見せた後、しっかり曲フリを行った。
会場がさらに盛り上がった中、軽快なMCも行った後、迎えた「I wonder」。途中から、岡村が加わり、ともにダンスコラボを行うと、ひときわ大きな歓声が送られた。釣りのパフォーマンスを行ったりしながらも、メンバーとともに息のあったダンスを披露していた。
1994年4月からスタートした『ナインティナインのオールナイトニッポン』は今年で番組開始から31年目を迎え、『オールナイトニッポン』史上歴代最長パーソナリティー記録を更新中で、今現在も学生や社会人を中心に多くのリスナーたちから絶大な支持を受けている。
「ナイナイ歌謡祭」は、ナインティナインの2人がそろい立つアリーナイベントとしては今年で通算5回目の開催。今回も、ナインティナインの“ふたり”だからこそ開催できる特別なイベントとして、番組ゆかりのゲストの歌とトークを中心に、番組で話題の面々が多数登場する予定。
今年の「ナイナイ歌謡祭」のキャッチフレーズは「熱くなれ!!!」。このたび解禁されたイベントのキービジュアルでは、矢部浩之が闘牛士の衣装を身にまとい、岡村隆史が闘牛に扮している。スペインの情熱的な闘牛をモチーフに、「ナイナイ歌謡祭」の熱狂と盛り上がりを予感させるものとなっている。
■出演者
ナインティナイン
大黒摩季
いきものがかり
Da-iCE
久保史緒里（乃木坂46）
秋山竜次（ロバート）
高須克弥
