１９日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第４０話「尽きせぬは欲の泉」が放送された。

歌麿（染谷将太）の美人画のモデルを探すべく、蔦重（横浜流星）たちは市中を美人詣する。瑣吉（津田健次郎）が馴れ馴れしく難波屋の「おきた」や高島屋の「おひさ」を紹介し、あしらわれていることに気付かない姿に蔦重もふふふっ。歌麿の代表作「寛政の三美人」のモデルとみられる美女たちで、演じた面々にも注目が集まった。

威勢のいい煎餅売りの「おひさ」を演じたのが、アイドルグループ・ｙｏｓｕｇａｌａの汐見まとい。早大出身の高学歴アイドルとしても知られ、ハッキリとした目鼻立ちの美貌でお江戸の男たちと視聴者を釘付けにした。

びしっとたしなめる美声も印象的で、ネットは騒然。Ｘでは「せんべい売ってるおひささんはまといさんそのままって感じの雰囲気でいいね！」「おひささん良かったな・・・あんな良い声で罵倒されたいよ・・・」「本当にありがとうございますおひさちゃん大好き…」「おひさ役の人めっちゃ腹式呼吸〜！江戸っ子〜！」「おひさ美人だな。」などの声が並んだ。