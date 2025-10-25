¡Ú¥Ê¥¤¥Ê¥¤²ÎÍØº×¡Û¡É²ÎÉñ´ì¤Î½÷·Á¡É¤Ç¹ñÊõµé¤ÎËë³«¤±¡¡º£Ç¯¤â²£¥¢¥ê¤Ë¡ÖPOISON¡×¶Á¤¯
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ê²¬Â¼Î´»Ë¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡×¤¬25Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤¬²ÎÉñ´ì¤Î½÷·Á¤Î°áÁõ¡õ¥á¥¤¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ¥²í¤ËÊâ¤¤¤¿¸å¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡ÖPOISON ¡Á¸À¤¤¤¿¤¤»ö¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¡Á¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ûº£Ç¯¤âÄ¶¹ë²Ú¡ª¥Ê¥¤¥Ê¥¤²ÎÍØº×¤ÎÌÏÍÍ
¡¡²¬Â¼¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»Ï¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡Ö²æ¡¹¤â¸«¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤È¡£Èó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÌðÉô¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¡£²áµî¥¤¥Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²¬Â¼¤â¡Ö²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ëËè¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡1994Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ïº£Ç¯¤ÇÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é31Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù»Ë¾åÎòÂåºÇÄ¹¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼µÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¡¢º£¸½ºß¤â³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¿¤Á¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¥¤²ÎÍØº×¡×¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î2¿Í¤¬¤½¤í¤¤Î©¤Ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯¤ÇÄÌ»»5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£²ó¤â¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¡È¤Õ¤¿¤ê¡É¤À¤«¤é¤³¤½³«ºÅ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤æ¤«¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤Î²Î¤È¥È¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÏÃÂê¤ÎÌÌ¡¹¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¥¤²ÎÍØº×¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤ì!!!¡×¡£¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¤¬Æ®µí»Î¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤¬Æ®µí¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¾ðÇ®Åª¤ÊÆ®µí¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¥¤²ÎÍØº×¡×¤ÎÇ®¶¸¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó
Âç¹õËàµ¨
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê
Da-iCE
µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë
¹â¿Ü¹îÌï
