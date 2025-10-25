＜バツイチ旦那＞元妻＋子どもで誕生日祝いの旅行。再婚相手として非常に複雑だけど賛成？反対？
結婚した相手が過去に離婚を経験している場合、前の奥さんとの間に子どもがいることもあるでしょう。親であることに変わりはないため子どもとの縁は続きますが、その付き合い方に悩むこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママからこんな相談が寄せられました。
『旦那はバツイチで、7歳の子どもは前の奥さんが引き取っています。普段は子どもと定期的に会っていて、それは了承しています。その子の誕生日がくるので、家族で旅行に行きたいと言われていて、旦那はお祝いだからと行きたいと考えているそうです。気持ち的にはわかりますが、当事者になると微妙な気持ちです。みんなならOKしますか？』
子どものことを考えると旅行に反対はできない
『1人の女性としては反対したくなるけれど、子どもを中心に考えるべきで、投稿者さんに反対する権限はないと思う。子どもがいる人と結婚するのはそういうこと。子どもの幸せを奪うのは間違っている』
『夫婦として壊れたから離婚したんだろうけれど、子ども視点なら家族なんじゃない？ 今の家族も前の家族も分け隔てなく大切にできるならいいことだと思う』
元奥さんとは離婚をしていても、子どもとの関係を切ることはできませんね。旦那さんも子どものことを大切に思ってのことですから、子どもが望むのであれば叶えてあげたいという意見もあります。子どもがいる男性と結婚をすることは、このようなことが起こる可能性を想像できなくはないでしょう。投稿者さんも、結婚をする時点である程度の覚悟が必要だったかもしれません。
もやもやする原因は元妻。もし旅行するならこんな条件はどう？
『もし旅行するなら元奥さん抜きで。元奥さんも一緒になら、近隣で日帰りのみ』
『泊まりは許さない。遠出で朝出発したとして、せめて17時には帰ってくることを条件に許すかもしれない。離婚したにしろ、わが子を挟んで幸せな時間を過ごしたら何があるかわからない』
子どもの希望を叶えて旅行をするとしても、宿泊を伴うのはNG。また帰宅時間が遅くならないように、旅行の計画も明確に立ててもらうとよさそうです。離婚をしたとしても一度夫婦になった2人ですから、何が起きるかわからないという意見もありました。旦那さんを信じたい気持ちもありますが、不安になってしまう気持ちも理解できますよね。
離婚していることを、子どもにも理解してもらうべき？
『離婚したからパパとママと一緒に旅行はできないと、子どもにちゃんと言い聞かせて線引きをしないとね。何でもOKになっちゃうよ』
『元奥さんも、元旦那が再婚したときにしっかりと線引きして子どもに説明しないとダメでしょ。旦那だって再婚のときにその覚悟はなかったの？ 親子の縁は切れないけれど、夫婦の縁は切れているんだよ』
離婚をしたら、それまでの家族関係ではいられなくなります。もちろん子どもにとっては大切な父親であっても、付き合い方が変わることはきちんと説明する必要があるのではないでしょうか。離婚したときには子どもも小さくて理解できなかったかもしれませんが、今は7歳です。定期的に会ってご飯を食べるのはよくても、旅行となると話は違うと考えるママたちも。子どもには少しずつ話をして、父親との関わり方を理解してもらうことも必要なのかもしれません。
旦那さんにとっての、今の家族は？
『子のためなら一緒に旅行できる程度の仲なら、離婚するなよと思う』
『子どものために一緒に過ごせるなら、なんで離婚したの？ と聞くけれど。私ならね』
『私だったら「あなたの家族は私じゃないの？」と言う。元妻が子どもが家族で行きたがっていると言っても、今の家族は違うと言わなければならないと思う。悲しいことにそれが夫婦が別れるということ。子どもは大切だけど、元妻より現妻を大切にしないとダメだよ』
旅行をするのは子どもの誕生日のお祝いを兼ねてですが、子どものために一緒に時間を過ごせるのであれば、そもそもなぜ離婚をしたのか？ と疑問に思う声も。子どものためとはいえ仲良く過ごせるのであれば、離婚をする必要はなかったのではないか？ そう考えるママたちもいます。離婚をしたということは家族の関係を大きく変えることですから、旦那さんは考えが甘いのかもしれません。今回の旅行に関しても、投稿者さんの素直な気持ちを話してみたらどうでしょうか。
また旦那さんは「家族で旅行をしたい」と元奥さんから言われていますが、今の家族は投稿者さんです。子どもとの関係を切ることはできないですが、少なくとも元奥さんは今は家族ではありません。今後も旦那さんと元奥さん、そして子どもとの付き合いが続くのであれば、今後の付き合い方を一度旦那さんと話しておく必要がありそうです。まずは旦那さんに「今の家族は誰なのか」を理解してもらうことが大切かもしれませんね。
