¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢àËâ¤Î6²óá¤ËÄËº¨µÕÅ¾µö¤¹¡Äº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÆóÎÝÂÇ
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢6²óÀèÆ¬¶áËÜ¸÷»Ê¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÍ¿¤¨¡¢ÆóÅð¤òµö¤¹¡£ÃæÌîÂóÌ´¤Î»°ÎÝÀþ¤Ø¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¤ÎÆóÅð¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·Æ±ÅÀ¤Ë¡£Â³¤¯º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°ÊÌ¼ºÅÀ¤Ç6²ó¤¬16¼ºÅÀ¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âàËâ¤Î6²óá¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÍ¸¶¹ÒÊ¿¤Îº£µ¨¥¤¥Ë¥ó¥°ÊÌ¼ºÅÀ¡Û
¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ß¡Ë
1²ó¡¡8
2²ó¡¡13
3²ó¡¡8
4²ó¡¡12
5²ó¡¡4
6²ó¡¡16
7²ó¡¡4
8²ó¡¡2
9²ó¡¡0