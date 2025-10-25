ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾µö¤¹
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤ËÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯Í¸¶¹ÒÊ¿¤Ï5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤ËÃæÁ°ÂÇ¤ÈÆóÅð¤òµö¤·¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¡£Â³¤¯ÃæÌî¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£ÂÇµå¤Ï»°ÎÝÊý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤ê¡¢»°ÎÝ¤ÎÌîÂ¼Í¦¤Ï¸«Á÷¤ë¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»°ÎÝÀþ¾å¤Ç»ß¤Þ¤êÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å£±»à»°ÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë±¦Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£