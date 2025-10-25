ハタチを迎えた中村心に大会からあま〜い“サプライズ” 「19歳のときよりも成長したゴルフができるように」
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞首位に4打差の2位で3日目を迎えたルーキー・中村心にとって、10月25日は20歳のバースデー。スタートコールでお祝いの言葉がかけられると、「大勢のギャラリーの前で言っていただいてすごくうれしかったです」と照れ笑いを浮かべた。
【写真】急に会見場に呼ばれて…うれし恥ずかしの20歳
そんな節目の日は5バーディ・1ボギー・2ダブルボギーの「72」。トータル8アンダー・4位タイで終えた一日を振り返ると「ホント、いろいろありました。ダボが2つあるんですけど、それ以外はバーディも取れているし、けっこうピンチもあったんですけど、パーでしのげたところもあったので、ダボ以外はホントにいいゴルフができたと思います」と話す。20歳最初のホールはバーディでスタート。しかし、2番でボギー、6番ではダブルボギーとスコアを落とした。その後は7番から連続バーディで挽回。後半も14番、17番でスコアを伸ばし最終18番へ進んだ。しかし、ここでティショットが右のバンカーに入り、アゴ付近に。さらに7番アイアンを握った2打目が、そのアゴに当たり背後に飛んだボールは、再びバンカー内で目玉となった。そこから一旦フェアウェイに出し、4オン2パットのダブルボギーでホールアウト。さすがに、悔しい表情だ。そんな悔いの残る形で終えた中村だったが、その後、思いもよらない祝福が待っていた。大会がバースデーケーキを用意していたのだ。「まさかこんなサプライズがあるとは思わなかったので、すごくうれしいです。きょうは誕生日だけど、試合期間なのでケーキは食べられないと思っていたので」。少し前に味わった苦みは、すぐにうれしい甘みで上書きされた。現在のメルセデス・ランキングは78位。現状で中村が出られる試合は、今大会を含め4試合だ。シードのボーダーラインとなる50位とは、175.47pt差。初シード獲得へ、3日間大会の1.5倍のポイントが得られる4日間大会で、なんとか大量加点を狙いたい。ハタチの目標を聞かれると「たくさんゴルフと向き合って、19歳のときよりも成長したゴルフができるように頑張りたい」と意気込む。「3日間、バーディはしっかり取れているので、ダボをボギーでおさえられたら明日もいいゴルフができるんじゃないかなと思っています」。単独トップの佐久間朱莉がトータル20アンダーで独走しているが、上位フィニッシュというバースデープレゼントを自分に贈りたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアー リーダーボード
中村心 今季成績＆プロフィール
大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最強ジャパンは決勝T進出！ 国別対抗戦 予選プール成績
【写真】急に会見場に呼ばれて…うれし恥ずかしの20歳
そんな節目の日は5バーディ・1ボギー・2ダブルボギーの「72」。トータル8アンダー・4位タイで終えた一日を振り返ると「ホント、いろいろありました。ダボが2つあるんですけど、それ以外はバーディも取れているし、けっこうピンチもあったんですけど、パーでしのげたところもあったので、ダボ以外はホントにいいゴルフができたと思います」と話す。20歳最初のホールはバーディでスタート。しかし、2番でボギー、6番ではダブルボギーとスコアを落とした。その後は7番から連続バーディで挽回。後半も14番、17番でスコアを伸ばし最終18番へ進んだ。しかし、ここでティショットが右のバンカーに入り、アゴ付近に。さらに7番アイアンを握った2打目が、そのアゴに当たり背後に飛んだボールは、再びバンカー内で目玉となった。そこから一旦フェアウェイに出し、4オン2パットのダブルボギーでホールアウト。さすがに、悔しい表情だ。そんな悔いの残る形で終えた中村だったが、その後、思いもよらない祝福が待っていた。大会がバースデーケーキを用意していたのだ。「まさかこんなサプライズがあるとは思わなかったので、すごくうれしいです。きょうは誕生日だけど、試合期間なのでケーキは食べられないと思っていたので」。少し前に味わった苦みは、すぐにうれしい甘みで上書きされた。現在のメルセデス・ランキングは78位。現状で中村が出られる試合は、今大会を含め4試合だ。シードのボーダーラインとなる50位とは、175.47pt差。初シード獲得へ、3日間大会の1.5倍のポイントが得られる4日間大会で、なんとか大量加点を狙いたい。ハタチの目標を聞かれると「たくさんゴルフと向き合って、19歳のときよりも成長したゴルフができるように頑張りたい」と意気込む。「3日間、バーディはしっかり取れているので、ダボをボギーでおさえられたら明日もいいゴルフができるんじゃないかなと思っています」。単独トップの佐久間朱莉がトータル20アンダーで独走しているが、上位フィニッシュというバースデープレゼントを自分に贈りたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアー リーダーボード
中村心 今季成績＆プロフィール
大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最強ジャパンは決勝T進出！ 国別対抗戦 予選プール成績