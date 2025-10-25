タレントの叶恭子、美香姉妹が２５日に公式ＳＮＳを更新。コスプレ姿を披露した。

インスタグラムで「鬼滅の刃 プレシャスな心の癒し叶アート・コスプレハロウィンシリーズ」と題してアニメ「鬼滅の刃」に登場する「下弦の伍」累になりきった姿をアップした。

続けて「私達の愛する大切な皆さん、ごきげんいかがでしょうか さて、叶アート・コスプレハロウィン 凄くたくさんの私達の愛する大切な皆さんから熱いリクエストの鬼滅の刃十二鬼月の一人。『下弦の伍』累 実は、こちらは、累の母蜘蛛の前に撮っておりましたがもうちょっとだけ追求したくてお蔵入りしている中の一つでしたよ。もちろん、この時もバストニッパーベルトにてお胸をできるかぎり平らにして撮影しておりましたので５分くらいでキツくて 累の回は私の大好きなシーンの一つでコミックスもアニメも５回以上観てしまっておりますよ。まぁ、美香さん、また、アメージングでプレシャスな鬼と、ファビュラスな姉が女神の微笑みで。いろいろといたらないところはおおめにみてくださいね。ストレスやフラストレーションがたまらないように私達の愛する大切な皆さんがご一緒に楽しんでいただき少しでもホッと癒されてくださればとても嬉しいですよ」と長文でキャラクターに対する思いをつづった。

この投稿には「待ってました」「リアルすぎて」「らしさ最高」「生きた芸術」「再現できるのは美香さんしかいない」などの声が寄せられている。