◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 ＦＣ東京３―１岡山（２５日・味スタ）

ＦＷ佐藤恵允（けいん、２４）が２得点１アシストの活躍で４試合ぶり勝利に導き、チームはＪ１残留を決めた。

０―０の後半３分、ＭＦ高宇洋のパスを受け、右足でゴールに流し込み先制点を奪うと、同点に追いつかれた後の後半４３分には、再び高のパスから佐藤が抜け出し、ＧＫをかわすと、最後はＭＦ俵積田晃太が押し込んで、勝ち越し。２分後にも佐藤が高のパスから右足を振り、３点目を決めてみせた。

試合後はサポーターからの“ケイン・コール”に笑顔を浮かべ「自信につながる。余裕を持ってプレーできている」と声を弾ませた。「ヤン君（高）と日々の練習から擦り合わせていたところで、良いホットラインができたのかなと思います」と好相性のボランチに感謝した。ＦＷマルセロヒアン、長倉幹樹と攻撃の軸を欠く中、新エースに名乗りを上げ「チームの勝利が一番で、その過程に自分のゴールがある」と気を引き締めた。

タイトルの可能性を残す１１月の天皇杯に向けても弾みを付けた。９日にリーグ・町田戦を戦い、天皇杯準決勝（１６日）でも町田と激突する。佐藤は「前半の対戦で負けているので、その借りを返すという意味で絶対勝ちたい。天皇杯は自分たちに残された唯一のタイトルなので、そのタイトルを取りにいくために、リーグ戦と天皇杯２つとも勝っていい流れで決勝にいけたら」と力を込めた。