¡¡£²£´Æü¤Ë£µ£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¡¦µÚÀî¸÷Çî¤ò½Ë¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÚÀî¤¬£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£±£°»þÈ¾¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤ç¤¦£±£°·î£²£´Æü¤Ï¸¼°ìÌò¡¡µÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¤òÁ°¤Ë¼ê±ÛÍµÌé¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¤é¶¦±é¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤Ò¤ÈÂÁá¤¯»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡¡ÆÃÀ½¥±¡¼¥¤È¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÎµÚÀî¤µ¤ó¡×¡ÖÆÃÀ½¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤Ï£²ËçÌÜ¤Ë¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ä¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¸¼°ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°¦¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¼ê±Û¤¬¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¤¦¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î°¦¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¤ªÃÂÀ¸Æü¥±¡½¥¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥Á¡½¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£