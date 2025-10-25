【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、ワンタッチの芸術的ループ弾。イタリア女子代表の守備陣を唖然とさせた。

欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。キャプテンに正式就任して初の試合となった長谷川はインサイドハーフで先発出場し、1点ビハインドの64分、敵も思わず頭を抱えるビューティフル弾を決める。

自陣でのビルドアップから右サイドに展開した日本。中央右のレーンでボールを持ったDF高橋はなが中を見た瞬間、長谷川が縦方向に向かって一気にフリーランを仕掛ける。この動きを察知したMF宮澤ひなたは、高橋からの横パスをダイレクトで縦に展開した。

ふわりとした浮き球を見ながらボックス内に侵入した長谷川は、ボールが2回目のバウンドをした直後に右足ダイレクトでのループシュートを選択。イタリアのGKラウラ・ジュリアーニの頭上を抜く絶妙なタッチで、華麗にゴールネットを揺らした。

試合後には「狙い通りの動き」だったことを明かす

イタリアとしては人数をかけてしっかり守っていただけに、まさに青天の霹靂のような失点。GKジュリアーニは尻餅をついて唖然とし、他のDFたちも思わず頭を抱えていた。鋭いフリーラン、的確な状況判断、そして完璧な技術という長谷川の特長が詰まったスーパーゴールに、まさに「マンマミーア」（なんてことだ）という状態だった。

なでしこジャパンはその後も、何度もチャンスを作ったものの勝ち越す点を挙げられず1―1でタイムアップ。フル出場した長谷川は攻守でさすがの存在感を発揮し、試合後には「ゴールシーンは自分のタイミングで前に行けるチャンスでもあって、スペースが見えたので、3人目でボールを受けれたらと思って走りました。宮澤選手からとてもいいボールが来ました」と同点弾を振り返った。

なお、なでしこジャパンは欧州遠征2試合目で、日本時間10月29日（水）午前2時から国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦。長谷川は「次に対戦するノルウェーは背が高く、クロスからの攻撃も難しいと思いますが、そのなかでもニアとファーとマイナスっていうオプションをしっかりと作れば、ゴールも決められると思います。まずはゴールへの迫力を出していきたいです」と抱負を語っている。

（ABEMA／なでしこジャパン）

