26日（日）の天気

中国・四国〜北海道で雨が降り、東日本や北海道の太平洋側では大雨となるおそれがあります。

●西日本、沖縄

九州や沖縄は晴れ間がありますが、そのほかは広く雨が降るでしょう。山陰や近畿北部は夜まで雨の所がありますが、中国、四国は昼前に、近畿は夕方には止むところが多くなりそうです。気温は25日（土）より高く、高知や九州各地で25℃を超えそうです。

●東日本

傘の手放せない1日で、太平洋側沿岸部では雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。関東は16℃〜17℃までしか上がらず、日中もひんやりとしそうです。

●北日本

東北南部は朝から雨、北部や北海道も午後は次第に雨が降り出し、本降りとなるでしょう。北海道では夜、激しい雨の降るおそれがあります。最高気温は札幌で15℃、青森や秋田では19℃など25日より気温が上がる見込みです。

週間予報

●大阪〜那覇

那覇は来週、すっきりしない天気が続きますが、西日本は30日（木）にかけて晴れるところが多くなるでしょう。28日（火）、29日（水）は気温が低く、20℃に届かない所もありそうです。

●新潟〜名古屋

北陸は寒気の影響で28日（火）にかけて雨が降りやすいでしょう。関東や東海は30日（木）にかけて晴れますが、11月1日（土）は広く雨となりそうです。27日（月）は東京で最高気温23℃、甲府で25℃など、肌寒さが解消しそうです。

●旭川〜福島

北海道では27日（月）の夜から29日（水）にかけて雪が降り、積もるところもありそうです。青森も28日（火）は雨や雪が降るでしょう。来週後半は東北南部でも朝は一桁の冷え込みとなりそうです。