テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』の撮影現場を、主題歌「わたくしごと」を担当するこっちのけんとが訪問した。

『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）などの野木亜紀子が脚本を手がける本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉が、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じるほか、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、北村匠海、岡田将生らが出演している。

10月21日に放送された第1話のラストで音源が初解禁となった主題歌「わたくしごと」を歌うこっちのけんとが本作の撮影現場を訪問し、キャスト陣と対面を果たした。訪れたのは、文太（大泉洋）、四季（宮粼あおい）、桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）が集う「たこっぴ」のシーン。ドラマの撮影現場を訪れるのは初めてというこっちのけんとは、「すごい！ すごい！」と大興奮！ 「めっちゃちゃんと家ですね！」と目をキラキラさせながら興味深そうにセットを見学した。その後、実際に本番の撮影も見学したこっちのけんとは、キャスト陣の芝居を目の当たりにして、「涙が出そう…」とつぶやくなど、感動しきり。また、合間には、半蔵の相棒で柴犬の佐助にも挨拶。そのかわいさにメロメロの様子だった。その後は、本作を盛り上げるキャスト陣＆主題歌アーティストというメンバーで記念撮影。和気あいあいと楽しいひとときを過ごした。

さらに、主題歌「わたくしごと」のダンス動画も撮影。この動画では、キャスト陣がこっちのけんとの公式TikTokで話題の「名刺交換ダンス」に挑戦。こっちのけんと、大泉、宮粼、ディーン、高畑、宇野によるコラボが実現した。動画は、こっちのけんと公式TikTok、YouTubeショート、Instagramで近日公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）