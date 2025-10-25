お酒が飲める人も飲めない人も。日本人の体質に寄り添う低アルコールドリンク
日本酒の常識を変える一杯を、お酒が苦手な人にも楽しんで欲しい。
「Lilight Shine Muscat」は、ウォッカと日本酒を組み合わせた、これまでにない低アルコール・リキュール。アルコール度数3%という口当たりの良い軽さにも関わらず、決して妥協のない極上の味わいを実現しているお酒です。
“日本酒を、もっと自由に、もっと身近に” というコンセントの元、現代の多様なライフスタイルに向き合って作られた、新しいアルコール飲料です。
日本酒との新しい付き合い方を
お酒が苦手な人や、普段お酒を飲まない人にとって、日本酒に対するイメージはあまり良いものではないかもしれません。
日本人の約40〜45%は、実は遺伝的にアルコール分解能力が低く、高いアルコール度数のお酒が体質的に飲めないか、または飲みにくいと言われています。加えて、最近ではお酒は飲めるけれど、積極的には飲まないというライフスタイルも広がっています。
「Lilight Shine Muscat」は、こうした層の人たちにも日本酒の素晴らしさを感じてもらいたいという思いで、作り上げられています。
匠の手で仕上げた、最高峰のおいしさへのこだわり
福井県の清冽な仕込み水、国内製造のウォッカ、国産米。
トレーサビリティが確保された厳選素材を使用し、明治2年創業の西岡河村酒造において、熟練職人の長年の経験と技術に裏打ちされた酒造工程を経ることで、「Lilight Shine Muscat」の繊細で奥深い味わいは実現されています。
ウォッカの持つクリアな香りが日本酒の風味を穏やかにし、摘みたてのシャインマスカットを口にしたときのような、芳醇な香りと上品な甘みを再現した風味に。日本酒が苦手な人も、きっとその虜になることでしょう。
ロックでも、ソーダ割りでも
食前酒として気軽に楽しむこともできる「Lilight Shine Muscat」は、ロックがオススメ。氷が溶けるにつれて味わいが変化していくのを感じながら、リラックスタイムを充実させましょう。
ソーダ割なら、3:1のレシピで爽やかな飲み口に。スッキリとお酒を楽しみたいときには、ぜひこちらも試してみてください。
日本酒ベースのお酒ながら、和食だけじゃなくカプレーゼなどのイタリアンともぴったりという「Lilight Shine Muscat」は、おトクな数量限定販売が終了間近になっています。
ぜひこのチャンスに、日本酒の新たな可能性を切り開いている低アルコール飲料の魅力を、体験してみて欲しいと思います。
20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
