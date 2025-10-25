Photo: 山田洋路

日常のドライブやスポーツからアウトドアアクティビティまで、サングラスが必要なシーンは案外多いもの。

私も御多分に漏れずそのうちの1人で。フレームのデザインや軽さ、フィット感が魅力的な鯖江産アウトドアサングラス「Sorge」を実際に試してみることに。

かけっぱなしでも本当に疲れないのか、調光・偏光レンズは、実際のところどれくらい便利か…といった気になる点をチェックしていきます。

まず、その「軽さ」に驚く！重さはたったの24g

Photo: 山田洋路

「Sorge」を手に取った瞬間、卵よりも軽い24gというスペックを体感できます。フレームは環境に配慮したリサイクル素材とのことで、マットで上品な質感が好印象。鯖江の職人仕事が感じられる丁寧なつくりに、使う前から期待が高まります。

オンもオフも違和感なく使える、取り回しの良さがうれしい

Photo: 山田洋路

サングラス選びで一番難しいのが、自分に似合うかどうか。その点、ボストン型とウェリントン型を組み合わせた「ボスリントン」フレームは、さまざまな顔の形に合わせやすいのが魅力。フレームの上品さが、カジュアルすぎない絶妙なバランスを取ってくれるんです。

Photo: 山田洋路

画像はイエローレンズタイプですが、ほかにはグレー、ブルー、ブラウン、グリーンの全5色展開。アウトドアウェア、ジャケット、Tシャツ…と、ファッションも選ばず、これ1本あれば、休日のアクティビティから街歩きまで、シーンを選ばずに使えて重宝しそう。

あえて、かけっぱなしで過ごしてみた

Photo: 山田洋路

このサングラスの最大の魅力は、やはりその快適さ。そこで、日中かけっぱなしで過ごしたらどうなるかを試してみました。

レンズがクリアなのもあって、室内でのデスクワーク中は普通のメガネ感覚。偏光レンズの特性上、スマホ画面を特定の角度から見ると、少し暗く見えることがありましたが、これは慣れの範囲内です。

メガネ鯖江発【偏光・調光・UV 一体型レンズ】軽い・ズレないアウトドアサングラス 11,880円 【数量限定/20%OFF】Sorgeサングラス1点（全5色）

Photo: 山田洋路

昼には、かけたまま走ってみましたが、汗をかいても全くズレる気配がなく、スポーツも自然にこなせる予感。フレームが軽いことに加え、日本人の骨格に合わせて緻密に設計されたアジアンフィットフレームの恩恵もあるかと思います。

何より、一日が終わっても鼻や耳の後ろが痛くならない。まさに、かけているのを忘れると感じるほどの快適さでした。

「3in 1レンズ」の実力をチェック

Photo: 山田洋路

天候や場所に合わせて視界をサポートしてくれるという「偏光・調光・UVカット」レンズ。これが視界の確保に役立ってくれました。サングラスをかけたまま屋内に入ると、目が慣れるまでに時間がかかりがちですが、「Sorge」は調光機能でレンズの色が薄くなります。この機能で思いのほか、見えづらさによるストレスが和らぐように感じました。

Photo: 山田洋路

UVカット機能が備わっているのも、アウトドアアクティビティに安心感をもたらしてくれます。今回は試せませんでしたが、偏光機能が光の反射を抑えてくれるので、水辺のアクティビティを快適にするのにも一役買ってくれそうです。

Photo: 山田洋路

「Sorge」の試用は、「サングラスは疲れるもの」という個人的な先入観が変わる体験でした。かけっぱなしでいいので、サングラスのかけ替えを面倒に感じている人にもおすすめ。また、ドライブ、キャンプ、釣りなど、複数の趣味を持つアクティブな人にとっては、持っていくサングラスに迷わなくて済むようになりそうです。

こちらのサングラスは、ラインナップが豊富なのも魅力。少しでも気になった方は、ぜひ以下からお好みのカラーを探してみてはいかがでしょうか。

Photo: 山田洋路

