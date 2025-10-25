ºå¿ÀSA¡¦»å°æ²ÅÃË»á¡¡¶áËÜ¤ÏFA¸¢¹Ô»È¤¹¤ë¡©¤Ë¿¿·õ²óÅú¡¡¡ÖËÍ¤Ï¶âËÜ´ÆÆÄ¤Ë¡Ä¡×·Ð¸³Æ§¤Þ¤¨¡ÈÁË»ßºö¡É¤â
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢ºå¿À¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊSA¡Ë¤òÌ³¤á¤ë»å°æ²ÅÃË»á¡Ê44¡Ë¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥â¥â¥³¤ÎOH¡ª¤½¤ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µÆ±Î½¤Îºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¶áËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»å°æ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿»å°æ»á¡£¡Ö¤¦¤ï¡Á¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èº¤¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁª¼ê¤¬Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÆÀ¤¿¸¢Íø¡£¤ä¤Ã¤ÑËÜ¿Í¤â´ØÀ¾¡¢Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¤ä¤·»Ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤¬FA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºÝ¤ÏÅö»þ¤Î¶âËÜ´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¶âËÜ¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°Ê³°¤ÎµåÃÄ¤Î°¤¤½ê¤ò100¸Ä¤°¤é¤¤ËÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¶áËÜÁª¼ê¤Ë¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Î°¤¤½êÁ´Éô¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¶¦±é¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
