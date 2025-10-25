今年2月に活動休止したフジファブリックの山内総一郎が、44歳の誕生日となる25日、東京・三軒茶屋の昭和女子大人見記念講堂でライブを行いソロ活動をスタートした。エイベックスのレーベル「cutting edge」に所属して初のシングルとなる22日配信の「旅にでる」など17曲を歌唱した。

笑顔でギターをかきならしながらファンとの一時を楽しんだ。「先日、初めてシングルを出させていただいて、初めの一歩をふみだせたな」としみじみ。ちょうどこの日、英ロックバンド「Oasis（オアシス）」がライブを行っていることも引き合いに「Oasisに行く選択肢もあったのに僕を選んでくれてありがとう」と話し笑いを誘う場面もあった。

バンドは今年2月に活動休止を発表。その決断当時を振り返り「生きる糧や目的が失われたみたいに感じていた」と率直な思いを吐露。「それでもフジファブリックの誇りを胸に持って進んでいる。これからも走り続けていきたい」と力強く宣言した。

ライブではバンド時代の曲は歌わず、全てをソロ曲で構成。4曲を初披露するなどソロとしての新たな一歩を印象づけた。「ライブを通してチャレンジし続ける山内総一郎としての生きざまを感じてもらえたら」と力を込めた。

また来年4月にライブを開催することも発表。「まだやってみたい事や表現しきれていないこともたくさんあるので、それを少しでも形にできたら」と意気込んだ。（吉澤 塁）