今年2月に活動休止したフジファブリックの山内総一郎（44）が25日、東京・昭和女子大学人見記念講堂で、バースデーライブ「OCTOBER SONGS」を行った。

この日はアンコール含め全17曲中13曲が新曲となり、初披露曲も4曲という構成となった。「新しい曲ばっかりでみなさん楽しめてるかな？」と心配するコメントも飛び出すほどだった。

だがその真相について、「活動休止以来からここまで、みなさんと同じような気持ちで…」とし、「振り返っていいのか、生きる糧が、目的が、失われたように感じている」と切り出した。

それでも、「（ソロ1stアルバムの）“歌者”を聞いて前に進めたし、込められた魂は変わっていないと思えた。でも、言葉で説明するのは難しいので、音楽で証明しようと思って、新曲ばかりのライブをここ2回やっている」と説明した。

同アルバムは22年3月にリリースしているが「フジファブリックでバンド用に作ったアルバム」と位置付けた。同所で、発売記念となるソロライブも行っている。

「フジファブリックという誇りを胸に進んでいる」とし、「その誇りを胸に走り続けたいので、よろしくお願いします」と会場に熱く訴えた。【川田和博】