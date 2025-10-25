元櫻坂46で女優の菅井友香（29）が25日、都内で、「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア」に登壇した。

自身の芸能活動10周年を記念して企画された、主演の短編映画「午後の銃声」と「夢のつづき」がこの日初上映された。菅井が映画で主演を務めるのは、長編・短編を合わせて初めて。「午後の銃声」では立てこもり犯、「夢のつづき」では挫折したバレリーナ役という全く違う姿を見ることができる。

公開を受けて「脚本と案の段階から一緒に作らせていただくという経験が初めてで、本当にありがたくてうれしかったです」と喜んだ。「自分の作品を見るのは恥ずかしい」と苦笑いしつつも、「感謝の気持ちでいっぱいです」と話した。

ステージでは撮影の裏話も多数飛び出した。「夢のつづき」の孫雅明監督が、バレエ経験がある菅井に「どれくらいできますかと聞いたら、『靱帯（じんたい）が1本しかないので…がんばります』と回答があった」と話すと、会場からは笑いが起きた。菅井は「（バレエの）トーシューズを履いていたのは中学1年生までで、なかなか今の靱帯（じんたい）ではちょっと…支えきれないかも…」と遠慮がちに明かした。

「午後の銃声」の松尾巧監督から「菅井さんはどの角度から撮り直しても同じ動きをする」と感心されると、「グループ時代は小数点第2位くらまで立ち位置があって、そこでフォーメーションを組んでいたので、その経験が生きたのかもしれない」とこれまで重ねた知られざる努力と苦労が明かされた。

10周年企画の2作は上映が終わると場内は大きな拍手に包まれた。「今回本当に幸せな企画、お力添えをいただいて、たくさん試行錯誤、反省しながらチャレンジさせていただけることをすごくうれしく思っています」と感謝。今後チャレンジしたいことを聞かれると「生きる上での葛藤や怒りなどを乗り越えて進んでいく姿、作品を通して少しでも生きざまをお届けしたいなと思っています。もっともっと成長していきたい」と真っすぐまなざしで掲げた。