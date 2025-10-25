完売しないでーーーッ！（泣）【ダイソー】大人が狙いたい「チャーム & ストラップ」
チャームやストラップをコーデにあわせて重ね付けするのがトレンドの今、大人に似合うチャーム & ストラップは【ダイソー】でも見つけられるかも。国内最大規模のファッションイベント「東京ガールズコレクション」とのコラボで誕生したハート型チャームやフェイクファー素材のストラップは、見た目だけでなく実用性も期待できる優秀アイテム。完売前に早めのチェックがおすすめです！
マグネットを内蔵したレザー調ハート型チャーム
【ダイソー】「マグネットフック」\220（税込）
上品なレザー調素材でかたどられたハート型のキュートなチャーム。付け外しがしやすそうな丸型のカラビナリング付きで、バッグに引っ掛けておくだけでワンポイントとして目を引きそう。それぞれにマグネットが内蔵された2枚のハートでカラビナを挟む構造になっており、帽子やメガネをホールドしておくのに役立つ実用性も◎
エコバッグ入りのふわふわポーチ型チャーム
【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）
全体がフェイクファー素材で覆われ、ふわふわとした見た目が秋冬らしさを醸し出すポーチ型チャーム。中には小さめのエコバッグが入っており、バッグに外付けして買い物時にサッと取り出せそうな優秀アイテムです。エコバッグを取り出して小物入れとして使ったり、チャームのみをベルトループに引っ掛けてコーデのアクセントにしたりと、多彩な使い方を楽しめそう！
秋色のふわふわストラップでスマホを飾り付け
【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）
ふわふわとした素材が愛らしいバングルタイプのスマホストラップ。操作する際に手首でスマホをホールドできそうなだけでなく、バッグのハンドルに引っ掛けておけばスマホの迷子防止にも役立ちそうです。落ち着いたモカ色は品があり、大人世代のコーデにもマッチしそう。あえて単体でバッグやボトムスにチャームとしてつけるのもGOOD。
高見えレザー調素材のスマホストラップはアレンジも
【ダイソー】「ワイドモバイルショルダー（ストラップシート付、合皮）」\330（税込）
クールな黒の合成皮革素材に白のステッチが映えるスマホストラップ。幅が広めに設定されており、「体への食い込みも最小限に抑えてくれそう」と@ftn_picsレポーターとも*さん。また、ショルダーの長さは約123cmとのことで、柔軟に調節できそうです。複数のカラビナが付いているので、お気に入りのチャームをつけて、自分なりのデコレーションも楽しんでみて。
※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：かんだちほ