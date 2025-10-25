飼い主さんのことが大好きだから、寝る時もそばにいたい猫さん。大人しく添い寝している姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.4万再生を突破し、コメント欄には「可愛い無理愛してる」といったコメントや笑顔の絵文字などが寄せられました。

【動画：飼い主が寝ているとき『ネコは何してる？』撮影してみた結果…】

寝てる時は何してる？

TikTokアカウント「ヌコと社畜」に投稿されたのは、飼い主さんと添い寝をする猫の「フルル」ちゃんの姿。ペットカメラでフルルちゃんの様子を撮影していると、可愛さが爆発している添い寝姿を撮ることに成功したといいます。

飼い主さんが気持ちよく熟睡していた午前5時頃。ペットカメラには、キラリと光る2つの目が。フルルちゃんは、飼い主さんが寝ているベッドにやって来て、添い寝を始めたそうです。

飼い主さんの横で一緒に寝たくなったのか、飼い主さんの腕を枕にしながら寝始めたフルルちゃん。その様子を後でペットカメラで確認した飼い主さんは、あまりの可愛さに癒やされたといいます。

日が上ると活発に

そして日が上ると、目を覚ましたフルルちゃんは、飼い主さんのお腹に顔を乗せてみたり、腕にそっと寄り添ってみたり。今か今かと飼い主さんが起きるのを待っていたそうです。

ただ、飼い主さんは仕事でお疲れ気味。なかなか起きない飼い主さんに痺れを切らしたのか、フルルちゃんは飼い主さんの手を使って遊び始めたのだとか。それだけ飼い主さんのことが大好きだということでしょう。フルルちゃんの姿に癒やされます。

撫でられてご満悦

その後、飼い主さんが目を覚ますと、フルルちゃんは体を預けて存分に甘えてきたそう。飼い主さんがあごを撫でてあげると、とても幸せそうな表情をしていたそうで、フルルちゃんはこの時間が来るのを待ちわびていたんですね。

幸せそうなフルルちゃんの表情を見て、飼い主さんも「この顔がたまらなく可愛い」と思ったとのこと。相思相愛で朝から幸せな時間を過ごした、飼い主さん＆フルルちゃんなのでした。

投稿には「かわいいかわいいかわいい！！好き」「腕に猫チャンおてて揃えて置いてんのかわいい」「あー、フルさんと添い寝ズルい」「ライブでは見れないふるさんが見れて幸せだわぁ」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ヌコと社畜」では、フルルちゃんが飼い主さんの膝の上で踊っている様子などが投稿されており、その可愛らしさに癒やされます。

フルルちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ヌコと社畜」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。