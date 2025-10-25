ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿TV¤ò¹ðÇò¢ªµÓËÜ²È¤¬´¶·ã¡¡»×¤ï¤º¥Ï¡¼¥ÈÏ¢È¯¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¬¡Ä¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ËWS½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï4-11¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÊÆÊüÁ÷¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¡¢µÓËÜ²È¤¬´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿ÊüÁ÷¶É¡ÖFOX¡×¤Ï»î¹çÁ°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ÂçÃ«¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤òÊüÁ÷¡£»Ê²ñ¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¯¥Ï¡¼¥È»á¤«¤é¡¢ºÇ¶á¸«¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÖºÊ¤È2¿Í¤Ç¡¢¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥¤¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢Netflix¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¥Ð¡¼¥¯¥Ï¡¼¥È»á¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÖYeah¡×¤ÈÊÖÅú¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¾Ð´é¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥¤¥ë¡×¤ÎµÓËÜ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥®¡¼¥ì¡á¥µ¥«¥µ»á¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ°²è¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÌîµåÁª¼ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢·¯¤¬²¿¤«Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ï¡¼¥È³¨Ê¸»ú¤ò3¤Ä¤âÅº¤¨¤Æ´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤Ï¡Öº£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ä¡×¤È¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
