どっちも食べたいーーーッ♡【スタバ】秋の味覚を楽しめる！「新商品」

秋を感じるスイーツを食べたいときは、【スターバックス】がおすすめ。今回は、今しか食べられない「新作スイーツ」をピックアップ。秋の味覚を使った限定商品をご紹介するので、頑張った日のご褒美やちょっと一息つきたいときにぜひ試してみてください。

見た目もおしゃれ「栗のパウンドケーキ」

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「おいしい秋の新作フード」とおすすめするのが、マーブル模様の生地にごろっと大きな栗が入った「マロンパウンドケーキ」です。生地は、プレーン & マロンの2種類の味が楽しめて、しっとりとした食感が特徴。さらにトップには「甘いグレーズ」がかかっていて「シャリっと食感」が楽しめるのだとか。「秋味のパウンドケーキ」と絶賛されています。お値段は\390（税込）です。

ビジュ最高！「ぜいたく栗のモンブラン」

これ、スタバで食べれるの！？ と驚いてしまいそうなビジュアルのこちらは、季節のおすすめスイーツ「手しぼり栗のモンブラン」です。公式サイトによると「ホワイトチョコレート味のクランブルに、なめらかなマロンムースとミルキーなホイップクリーム」を重ね、その上から「コクのある濃厚な味わいのマロンペースト」を絞っているのだとか。@j.u_u.n__starbucksさんも「見た目もおしゃれで差し入れやおみやげにもオススメ」と大絶賛。\590（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

