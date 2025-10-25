自力で歩けない保護子猫。サポートする人、子猫の諦めない姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万1000回を超え「ボランティアさん神すぎる！

よく頑張ったね！幸せになって！！」「ちびちゃんに希望を与えてくださりありがとうございます」「歩く事をやめなかった君はエライよ！頑張りやさんだね」といったコメントが集まっています。

【動画：生まれつき後ろ足が内側を向いていて『自力で歩けなかった保護子猫』が…】

歩くことができない保護子猫

TikTokアカウント「保護猫カフェfunnyCat」に投稿されたのは、困難を乗り越えた猫ちゃん。保護された子猫は、生まれつき後ろ足が内側を向いていて足首を曲げることができず、歩くことができませんでした。猫では珍しい疾患と言われています。

子猫の未来のため動物病院をまわり…

この疾患は治療法が確立されていないそうです。それでも子猫が希望を掴むため、いくつもの病院で可能性を探り、後ろ足にギプスをつけて固定する治療を受けることになりました。

歩けた！子猫の奇跡

治療の結果、子猫は後ろ足で力強く歩けるようになったそうです。治療前は歩けず、毛布の上でコロンコロンしていた子猫がしっかりとした足取りで進んでいます。うれしそうにしっぽをまっすぐに立てている姿に感動してしまいます。

投稿者さんは歩けるようになった子猫を見て「生きる力はこんなにも強い。子猫の持つ大きな可能性を教えてもらった」とコメントしています。その後の子猫ですが、家族ができたそうです。おもちゃを追いかけて遊べるようになり、普通の猫と変わらない生活をしているのだそう。やさしい人たちと出会い、困難を乗り越えて幸せになった子猫でした。

投稿には「生命力の強さ、諦めない強さ、優しさ、全ての力がひとつになって 良い結果が生まれたんだね」「何事も諦めずに頑張れば奇跡は起こると言うことを私達人間はこの小さなニャンコに教わった気がします」「預かりボランティアさんの努力のお陰ですね、本当に頭が下がります」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「保護猫カフェfunnyCat」では、保護猫カフェの猫ちゃんたちの様子などが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「保護猫カフェfunnyCat」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。