テレビ朝日系「グッド！モーニング」のお天気キャスター・今井春花（さくら＝26）が、21日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】大人気のお天気お姉さん 赤ノースリーブ＆スタイル圧巻、天気どころじゃない！

今井は8月26日発売の同誌で、赤いノースリーブなど夏らしい衣装でグラビアを披露し、大きな反響を呼んだ。2カ月ぶりのアンコール登場となる今回は、最新デジタル写真集「夏色のおもいで」（光文社）から厳選カットを掲載。圧倒的に清楚（せいそ）な26歳が見せる、澄ました表情や屈託のない笑顔が見どころとなっている。



自身のXでは21日の投稿で「今日からFLASHさんでデジタル写真集発売です」と告知し、夏らしい衣装に身を包んだ表紙カットを公開。ファンから「爽やかできれいです！」「めっちゃカワイイ」「雰囲気違う」「かわいすぎる」などの声が寄せられている。



同号は元乃木坂46の相楽伊織が表紙を飾った。そのほか、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのかなども登場している。



