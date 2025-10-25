テレ東、新バラエティー枠『くるバラ』スタート 最初は“お金事情”“婚活”“サレ女”テーマの3番組【コメントあり】
テレビ東京は11月1日深夜から、新バラエティー枠『くるバラ』（毎週土曜 深1：25〜2：10）をスタートする。25日に発表した。
刺激的で中毒性の高い企画がくるくるとバトンタッチするとうたった新感覚のバラエティー枠。記念すべき最初の3番組は女性向けのディープなトーク番組。第1弾『深夜の金欲 乙女の会』は1、8日、第2弾『婚活ヌマ子の憂鬱』は15、22日、第3弾『なんで私がサレ女なの？』は29、12月6日に放送される。
『深夜の金欲 乙女の会』は“乙女のお金事情”を覗き見する、深夜のガールズトークバラエティー。MCは大久保佳代子、薄幸（納言）、渋谷凪咲。タイプも金銭感覚もまったく異なる3人が、「投資」「借金」「貯金」など、お金をめぐるリアルなテーマで本音トークを繰り広げる。
『婚活ヌマ子の憂鬱』は婚活の“沼”にハマる女性たち＝ヌマ子へ贈る、共感型ショートドラマ＆本音トーク番組。「結婚観」や「婚活にまつわる憂鬱・悩み・怒り・あるある」など普段あまり人と話しづらい結婚に対する“リアルな本音”を赤裸々に語り合い、共感・発散するちょっとオトナの恋愛トークバラエティー。MCは井桁弘恵、金子きょんちぃ、ダレノガレ明美。
『なんで私がサレ女なの？』は“サレ女”ディレクターが作る怒りの“サレ女”撲滅バラエティー。浮気・不倫に苦しむ女性、通称“サレ女”を救うべく、サレ女ディレクターが徹底取材した内容を届ける。MCは見取り図。
【コメント】
■大久保佳代子（深夜の金欲 乙女の会）
お金の話って、公の場であんまりしないじゃないですか。聞くのもなんとなく失礼だし、聞かれるのもちょっとイヤだなって思っちゃうし。でも今回は、こういう収録という場だったので、いろんなお金の話をしてみました。
で、ちょっとね、自分のお金との向き合い方を見直してみようかな、って思いました。でもやっぱり…減っていくのはイヤだな〜とか（笑）、いろいろ考えちゃってます。
でも逆に、お金をちょっと解放してみたり、もう少しオープンにしてみることで、自分の中で何か変化があるかもしれないし、もしかしたら世の中を少し変えることにもつながるかもしれないなって。そんな風にも思えました。
…ま、忘れなければ、何かやってみようかな（笑）。
■薄幸（深夜の金欲 乙女の会）
こんなに長い時間、お金のことだけを真剣に考えて、話す機会ってなかなかないので…あぁ、私、これまで本当にお金のことあんまりちゃんと考えてこなかったんだなって、ちょっと痛感しましたね。
お金の使い方にしても、例えばタクシーに乗るとか、なんかずっと“つまんない金の使い方”ばっかりしてたなって思っちゃって。だから、ちょっとだけでも勉強して、もっと視野を広げてみるのもアリだなって思いました。お金って、ちゃんと向き合えば世界も広がるんだなって。ほんと勉強になりました。
■渋谷凪咲（深夜の金欲 乙女の会）
今回「金欲」というテーマに向き合ってみて、正直これまであまりお金について深く考えてこなかった人生だったなと改めて感じました。でも、収録でいろいろなお話をさせていただく中で、「あ、自分の“お金の価値観”ってこういうことなんだ」って気づくことができて、自分にとって新しい発見がたくさんありました。
世代の違う皆さんとご一緒して、それぞれのVTRを見ながら話す中で、お金に対する向き合い方や考え方をいろいろ学ぶことができましたし、いろんな価値観に触れられてとても勉強になりました。
これからはもうちょっとちゃんとお金と向き合って、自分の「金欲」を高めていくことも、人生を楽しむためにすごく大事なんだなって思えました。お金の欲って、すごく“生きる力”にもなると思うんです。そんな前向きな気持ちになれて、収録が終わったあと、なんだかワクワクしました！
■井桁弘恵（婚活ヌマ子の憂鬱）
「婚活ヌマ子の憂鬱」なかなかパンチのあるタイトルに一瞬びびりましたが、内容を知るうちになんてリアルで、なのに今までにありそうでなかった番組なんだ！と思いました。
私の周りでも婚活という話題はホットですし、人それぞれの経験や価値観があるからこそ色々な話を聞くことで自分のことも知れる気がするので、この番組に参加することがとても楽しみです。
■金子きょんちぃ（婚活ヌマ子の憂鬱）
女による女のための女だらけのガチ話
女性はわくわくと、男性は心してご視聴くださいな
■ダレノガレ明美（婚活ヌマ子の憂鬱）
婚活とか結婚の話ってよく聞かれるんですけど、20代の頃お付き合いしていた人とは漏れなくこの人と結婚するかも！と思っていたけど正直今は「絶対に結婚したい！」っていう強い願望があるタイプではなくて…。結婚っていいなと思うことはあるけど、結婚って、女性にとっても男性にとっても本当に大きな決断だからこそ、つい慎重になってしまって「そもそも本当に必要なのかな？」って考えてしまう自分もいます。
でも、だからこそ今回の番組にはすごく興味があって、結婚に向けて頑張っている女性たちのリアルな声に触れることで、きっと学べることも多いんじゃないかなと思っています。自然体で、本音でトークに参加できたらと思っています!!
■川村エミコ（婚活ヌマ子の憂鬱）
小学4年生の頃から｢結婚したい｣と思っている私は､タイトルの通り､だいぶ“婚活沼”にハマっているタイプです笑｡
婚活って､本気で誰かを想うからこそ､悩んだり､迷ったりするんだと思います｡まだ収録前ですが､一緒に傷を舐め合いながら､笑い飛ばせるような時間になったらいいなと思っています！
＜プロデューサーコメント＞
■金山円氏（深夜の金欲 乙女の会）
お金、大好きです。見るのも、数えるのも、話すのも。儲け話はワクワクするし、失敗談はゾクゾクする。お金にまつわる話って、まるで禁断の果実。聞けば聞くほど、もう一口、もう少し。でも最近の若者は「倹約化」が進んでるらしい。データによれば、財布のひもはギュッと固結び。私は思いました。「世の乙女たち、本当にお金を使ってないの？」取材を始めてみたら、答えは見事に裏切られました。イカに600万円つぎ込んだ乙女…キャンプ愛が止まらず、4000万円で山を購入しキャンプ場をつくってしまった乙女…もう、桁が違うロマンチストたちが続々登場。彼女たちの“推し”のために、迷わず財布を開く姿…それはもう、現代の芸術です。 この番組をきっかけに、あなたもぜひ考えてみてください。自分にとって「お金」とは、何なのか。
■大森柚希氏（婚活ヌマ子の憂鬱）
いま巷にはさまざまなガールズトークバラエティーがありますが、アラサー・アラフォー独身女性が共感できる番組が少ない！そこに特化した番組がほしい！という私自身の思いから、この番組を企画しました。結婚や婚活は“悩み”や“モヤモヤ”が尽きないテーマですが、意外と普段周りの人とは本音で話しづらいように感じます。そんな思いを抱えるヌマ子たちが集まり、婚活の闇深い沼について赤裸々トークで発散します！婚活中の方も、婚活OGの方も、予備軍の方もぜひご覧ください！
■畦元海帆氏（なんで私がサレ女なの？）
恋人の浮気を知った時の、血の気が一気に引いて身体に力が入らなくなる感覚。
あれは一生のトラウマものです。実は経験したことある方も多いのではないでしょうか？
そんな悲しむサレ女を減らすべく、実際にサレ女たちが汗を流してこの番組を作りました。
この番組を見たら浮気なんてしないと誓うと思います。
