藤本洸大＆簡秀吉、誕生日サプライズ→“涙の撮了” 桜木雅哉＆福田歩汰＆清水海李も『修学旅行』を終え“卒業証書”
俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務める、ABCテレビのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（毎週土曜 深1：00 関西ローカル）の放送がスタート（10月18日〜）して盛り上がるなか、早くも感動のクランクアップの様子が到着した。あわせて、簡の23歳のバースデーサプライズも行われた。
【写真多数】『修学旅行で仲良くないグループに入りました』誕生日サプライズ→クランクアップの様子
同作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説を実写化。一軍スター高校生×平凡な男子高校生による、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリー。共演は、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李ら。
高校2年生の日置（藤本）は仲の良い友達とクラスが離れて、修学旅行の班決めで1人ぼっちに。しかし、同じ中学出身の男子に誘われて、4人のイケメンが集うグループに強引に招かれる。“四天王”と呼ばれるほど学校の人気者たちに最初は困惑する日置だが、四天王の1人・渡会（簡）が常に日置のことを気に掛けてくれ、徐々に打ち解けていき…。
撮影最終日は、学校でのシーン。クリスマスパーティーの場面を撮影中、サプライズで簡の誕生日を祝った。スタッフから「本日は我らが、渡会役・簡秀吉さんのバースデーイベントin横浜です」の声がかかり、「ハッピーバースデートゥーユー！」の大合唱。そして、藤本・桜木・福田・清水の4人からプレゼントとメッセージ入りの色紙を渡され、簡は「うれしい！」と大喜び。「この1年早かったです。それくらい毎日充実した日々を過ごせました。23歳も変わらず頑張っていきたいと思います」と抱負を語った。
その後、桜木・福田・清水が一足先にクランクアップ。花束と一緒に監督から卒業証書が手渡され、それぞれ「楽しかった」と笑顔で撮影を振り返った。
藤本と簡は夜遅くまで撮影が続いたが、先にクランクアップした3人も現場に残り、オールアップ。簡が「本当に相手役が洸大でよかった」と涙ながらに語ると、藤本も思わずもらい泣き。藤本は「簡さんは明るく、現場を引っ張ってくれた存在です」と感謝を伝えた。そして「まだ僕たち2年生なので、視聴者の皆さんの声次第で3年生になれると信じています！」（簡）、「4年生、そして卒業へ導いていただければと思います」（藤本）と続編に期待を寄せた。
第2話は、きょう25日深夜放送。修学旅行1日目の夜、裸の付き合いと重めの恋バナが描かれる。さらに、旅行2日目は自由行動で遊園地へ行くことになる。ABCテレビでの放送後、TVer・ABEMAで見逃し配信。FODでは独占配信。
【写真多数】『修学旅行で仲良くないグループに入りました』誕生日サプライズ→クランクアップの様子
同作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説を実写化。一軍スター高校生×平凡な男子高校生による、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリー。共演は、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李ら。
撮影最終日は、学校でのシーン。クリスマスパーティーの場面を撮影中、サプライズで簡の誕生日を祝った。スタッフから「本日は我らが、渡会役・簡秀吉さんのバースデーイベントin横浜です」の声がかかり、「ハッピーバースデートゥーユー！」の大合唱。そして、藤本・桜木・福田・清水の4人からプレゼントとメッセージ入りの色紙を渡され、簡は「うれしい！」と大喜び。「この1年早かったです。それくらい毎日充実した日々を過ごせました。23歳も変わらず頑張っていきたいと思います」と抱負を語った。
その後、桜木・福田・清水が一足先にクランクアップ。花束と一緒に監督から卒業証書が手渡され、それぞれ「楽しかった」と笑顔で撮影を振り返った。
藤本と簡は夜遅くまで撮影が続いたが、先にクランクアップした3人も現場に残り、オールアップ。簡が「本当に相手役が洸大でよかった」と涙ながらに語ると、藤本も思わずもらい泣き。藤本は「簡さんは明るく、現場を引っ張ってくれた存在です」と感謝を伝えた。そして「まだ僕たち2年生なので、視聴者の皆さんの声次第で3年生になれると信じています！」（簡）、「4年生、そして卒業へ導いていただければと思います」（藤本）と続編に期待を寄せた。
第2話は、きょう25日深夜放送。修学旅行1日目の夜、裸の付き合いと重めの恋バナが描かれる。さらに、旅行2日目は自由行動で遊園地へ行くことになる。ABCテレビでの放送後、TVer・ABEMAで見逃し配信。FODでは独占配信。