¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2½µ´Ö¤Ë1ÅÙÁÝ½ü¤Ë¤¯¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¸ì¤ê²ó¡£ÏÃÂê¤Ï¥·¡¼¥Ä¤Î¸ò´¹ÉÑÅÙ¤Ë¡£2½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¡¢¼«Âð¤ËÍè¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬¸ò´¹¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤óÆþ¤ì¤Æ¡Ø¤Õ¤¥¡Á¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥²¥¹¥È¤Ç¡ËÎëÌÚÂó¤µ¤ó¤È¤«µï¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¡£¤Ç¤â¤Í¡¢Æþµï¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤ª²È¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¿å²ó¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ªÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¸Â³¦¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ì¤á¤ê¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢2½µ¤Ë1²ó¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤ò¤º¤Ã¤È°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¡¢»ä¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÈñÍÑ¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö²È¤Î¹¤µ¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó3Ëü¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£1²ó¤Î¤ªÁÝ½ü¤¬¡£¤½¤ì¤ò2½µ¤Ë1²ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¹â¤¤¤è¤Í¡©¡¡¤Ç¤â³°¿©¤·¤Ê¤¤¡¢°û¤ß¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£²È¤Ç¥¿¥³¥Ï¥¤°û¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡£ÀÜÂÔ¸òºÝÈñ¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¤Ç¤ª²È¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£