日向坂46正源司陽子、松田好花が後輩メンバーに見せた優しさに感激「すごい憧れました」

10月23日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』にて、ゲスト出演した日向坂46・正源司陽子が、番組パーソナリティを務める松田好花のエピソードを明かした。

【関連】日向坂46正源司陽子、従姉妹・乃木坂46五百城茉央がオーディションのきっかけ「“羨ましい！”みたいな」

番組内でリスナーから送られた、「ツアーを通して5期生との距離感は縮まりましたか？」という質問に対し、4期生の正源司は、「初めて先輩になって、4期生は5期生との距離の詰め方だったり、あとは5期生のほうからアタックしてくれた時の返しが難しかったりとかして、結構距離感に悩んだりするんですよ」と話し始めた。

続けて、「相談とかだんだん出てくる時期じゃないですか。悩みとかを打ち明けてくれる子とかもいるんですけど、これっていったアドバイスがなかなか出なくて」「それぞれ環境も違うじゃないですか？」「なんて言ってあげたらいいんだろうって思ってたんですけど」と説明。

その上で、「この前、本番直前に下田衣珠季ちゃんっていう子が好花さんに（話をしていて）」「内容は聞こえなかったんですけど、遠くから、すごい一生懸命、親身になってお話を聞いてらっしゃるのを見て」「“うわ、かっけぇ！”と思っちゃって」と明かし、「素敵な先輩の姿すぎて、すごい憧れました」と話していた。