初めて会ったワンちゃんに怯えて、泣き出してしまった赤ちゃん。しかし少しずつ2人の距離は縮まって…？ 2時間後の尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃんが『犬を初めて見た』結果、怯えてギャン泣き…2時間後→予想と違った『ビフォーアフター』】

赤ちゃんが初めてワンちゃんを見たら…

Instagramアカウント「hachiware_2cats」に投稿されたのは、投稿者さんが赤ちゃんを連れて、ワンちゃんを飼っているお友達の家に遊びに行った時の様子です。赤ちゃんを抱っこしてお家に上がると、ワンちゃんはジャンプしたり赤ちゃんの足の裏をペロペロと舐めたりして大歓迎してくれたそう。

赤ちゃんは2匹の猫ちゃんたちと暮らしているのですが、ワンちゃんを見たのはこの時が初めて。その元気いっぱいでフレンドリーすぎる対応にびっくりしたのか、「怖いよ～！」とばかりに大泣きしてしまったといいます。その反応を見たワンちゃんは、気まずそうなお顔に…。

2時間後の尊い光景

しかし2時間ほど経つと赤ちゃんも慣れてきたようで、ワンちゃんのそばでリラックスして過ごせるようになったとか。

ワンちゃんの隣でゴロゴロしながら、おもちゃを触って遊んでいる赤ちゃん。そしてワンちゃんは「怖がらせないように大人しくしていよう」と気を遣っているのか、赤ちゃんをそっと見守っていてくれたそう。

きっとそんなワンちゃんの優しさが伝わったからこそ、赤ちゃんも心を許せるようになったのでしょう。想像以上に距離が縮まった2人の姿が尊くて、心がほっこりします。

すっかり仲良しに！

途中でワンちゃんが、全力でマットを掘り始める場面も。赤ちゃんはその激しい動きを怖がるかと思いきや、むしろ「すごい！」と感心したように眺めていたそう。どうやらワンちゃんに対する恐怖心は、完全になくなったようです。

その後も2人は一緒に過ごし、帰る頃にはすっかり仲良しに。初めて犬のお友達ができて嬉しいのか、赤ちゃんはワンちゃんのお手々に頭を乗せて甘えながら、ご満悦の表情を浮かべていたとのこと。またいつか2人が再会して、もっと友情を深められるといいですね！

この投稿には「可愛い」「癒される」「ワンちゃんも優しくていい子ですね」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hachiware_2cats」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。