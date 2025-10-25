２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）では、大相撲の新世代力士と言われる欧勝海、嘉陽、大青山、美ノ海、藤ノ川、三田がゲスト出演した。

秋場所に東十両筆頭で出場した中国内モンゴル自治区出身の大青山（だいせいざん）＝荒汐部屋＝は、「部屋の自慢」を問われると、師匠が同じ出身の荒汐親方（元幕内・蒼国来）だからこその特別なちゃんこ「羊ちゃんこ」があることを挙げた。

「親方とか親方の知り合いから、羊が１匹冷凍で丸々届くので、包丁一本でさばいて、部位部位にさばきます」と話し、ＭＣの浜田雅功から「さばけるんですか？」とたずねられると、「さばけます」と答えた。

１頭をさばくのに「うまい人だと２０〜３０分、自分は１時間くらい。真剣なんで汗かきながら」と明かすと、浜田は「上等や、丸々１匹１時間は上等や」と大青山を絶賛していた。

作り方はモンゴルならではのようで、羊を生のまま鍋に入れ、上から炭で熱々にした石を重ね、野菜を丸ごと入れ、最後にビールと塩を入れるというもの。

浜田は大胆な作り方に「すごくない？」と驚きの表情。大青山は「部屋で羊が出ると、奪い合いみたいな」と、大人気のちゃんこであることを明かした。