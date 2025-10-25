◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・有原航平投手が先発して６回９０球を投げて６安打、２失点、５奪三振で降板した。

「頑張ります。それだけです。日本一になるために全力で投げる」と決意して２年連続日本シリーズの開幕投手としてマウンドに上がった。

初回、近本を投ゴロ、中野を二ゴロで簡単に２死を取ったが、森下に三塁線を破られて二塁打。続く佐藤輝は空振り三振でしのぐとその直後、味方打線が１点を先制した。

２回は３人で抑え、３回は２死から近本に左前安打も中野は三ゴロに仕留めた。４回は森下を空振り三振、佐藤輝を一ゴロ、大山を三ゴロに抑えた。

５回、先頭・島田の二塁内野安打や二盗などで２死二塁のピンチを招いたが、小幡は中飛で打ち取った。

１―０と１点リードで迎えた６回は、先頭の近本に中前安打。二盗を決められて無死二塁から中野の三塁前へのバント安打などで無死二、三塁とされた。ここで森下の遊ゴロの間に三塁走者が生還し、同点に追いつかれた。なおも１死三塁で佐藤輝には右翼へ適時二塁打を打たれて逆転を許し、この回で降板した。

昨年の第１戦は日本シリーズ自身初勝利を挙げて、先制決勝打を放つ活躍を見せたが、今年は悔しさの残るマウンドとなった。