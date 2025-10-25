10月25日、東京競馬場で行われたG3・アルテミスステークス（牝馬限定・芝1600m）は、2番人気のフィロステファニがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。1番人気に支持された武豊騎乗、白毛馬のマルガは直線で一杯となり5着に敗れた。

アルテミスS、勝利ジョッキーコメント

1着 フィロステファニ

川田将雅騎手

「いい走りでした。1週前追い切りに乗った時にとてもいい馬だということは理解しましたし、その分難しいところもありますが、ここをいい形でレースができればというとこでした。（難しいところっていうのは？）精神的にもどうしてもテンションが高くなりますし、気持ちが溢れてしまうことが強いので、その辺をケアしながらの返し馬も道中もでした。（マルガが逃げるっていうのは想像されてました？）この流れになるだろうなと思ってました。（それをマークしてっていう感じですか？）マークしてるわけではないですね。この馬のリズムで走っていたということです。（これでタイムを3秒以上デビューから縮めて、切れ味も素晴らしい。この先いかがでしょう？）新馬の時計なんか気にならないことですし、まずはこの重賞をいい内容で走れたということがこの馬にとって大きいですから、これが次に繋がると思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

10月25日、東京競馬場で行われた11R・アルテミスステークス（G3・2歳オープン・牝・芝1600m）は、川田将雅騎乗の2番人気、フィロステファニ（牝2・栗東・中内田充正）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に9番人気のミツカネベネラ（牝2・美浦・鈴木伸尋）、3着に3番人気のタイセイボーグ（牝2・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:33.8（稍重）。

1番人気で武豊騎乗、マルガ（牝2・栗東・須貝尚介）は、5着敗退。

アルテミスS・フィロステファニと川田将雅騎手

川田将雅騎乗の2番人気、フィロステファニがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。直線では馬場の良い真ん中あたりから、力強く差し脚を伸ばして一気に先頭へ。ライバルを置き去りにした。同馬は皐月賞馬・ソールオリエンスの半妹。1番人気に支持されたマルガは主導権を握ったが、直線で一杯となってしまい5着争いで入線した。

フィロステファニ 2戦2勝

（牝2・栗東・中内田充正）

父：エピファネイア

母：スキア

母父：Motivator

馬主：社台レースホース

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 フィロステファニ 川田将雅

2着 ミツカネベネラ 津村明秀

3着 タイセイボーグ 佐々木大輔

4着 ハッピーエンジェル 三浦皇成

5着 マルガ 武豊

6着 レディーゴール 菅原明良

7着 ルーチェフィオーレ 横山和生

8着 バースデイフライト 和田竜二

9着 ヒルデグリム 横山武史

10着 ドナルンバ 石橋脩