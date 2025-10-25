10月25日、京都競馬場で行われた第2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、ゴールデンスラムが3馬身差で快勝した。同馬は新馬戦を大差圧勝したフェデラーの半弟。

1着 ゴールデンスラム

坂井瑠星騎手

「折り合いも良く砂を被っても嫌がっていませんでした。距離も伸びてゆったりと競馬が出来たのも良かったと思います。上のクラスでも好走できると思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

10月25日、京都競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、ゴールデンスラム（牡2・栗東・池江泰寿）が快勝した。3馬身差の2着にサンライズケヴィン（牡2・栗東・平田修）、3着に1番人気のアンリミテッド（牡2・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:55.6（良）。

【新潟1R】ルメール「マイルちょうど良い」素質馬ディアダイヤモンドが圧勝

2歳未勝利・ゴールデンスラムと坂井瑠星騎手

フェデラー半弟

坂井瑠星騎乗の2番人気、ゴールデンスラムが嬉しい初勝利を飾った。道中はスムーズに3番手を追走、終始手応えよくスムーズな競馬で、勝負どころから早め先頭で直線を迎えた。そのまま独走で3馬身差の完勝。ここでは力が1枚上だった。同馬は新馬戦を大差圧勝したフェデラーの半弟。

ゴールデンスラム 2戦1勝

（牡2・栗東・池江泰寿）

父：ブリックスアンドモルタル

母：グアン

母父：オルフェーヴル

馬主：インゼルレーシング

生産者：三嶋牧場