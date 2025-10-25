【京都2R】坂井「上のクラスでも好走できる」ゴールデンスラムが初勝利
10月25日、京都競馬場で行われた第2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、ゴールデンスラムが3馬身差で快勝した。同馬は新馬戦を大差圧勝したフェデラーの半弟。
1着 ゴールデンスラム
坂井瑠星騎手
「折り合いも良く砂を被っても嫌がっていませんでした。距離も伸びてゆったりと競馬が出来たのも良かったと思います。上のクラスでも好走できると思います」
レース結果、詳細は下記のとおり。
10月25日、京都競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、ゴールデンスラム（牡2・栗東・池江泰寿）が快勝した。3馬身差の2着にサンライズケヴィン（牡2・栗東・平田修）、3着に1番人気のアンリミテッド（牡2・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:55.6（良）。
【新潟1R】ルメール「マイルちょうど良い」素質馬ディアダイヤモンドが圧勝フェデラー半弟
坂井瑠星騎乗の2番人気、ゴールデンスラムが嬉しい初勝利を飾った。道中はスムーズに3番手を追走、終始手応えよくスムーズな競馬で、勝負どころから早め先頭で直線を迎えた。そのまま独走で3馬身差の完勝。ここでは力が1枚上だった。同馬は新馬戦を大差圧勝したフェデラーの半弟。
ゴールデンスラム 2戦1勝
（牡2・栗東・池江泰寿）
父：ブリックスアンドモルタル
母：グアン
母父：オルフェーヴル
馬主：インゼルレーシング
生産者：三嶋牧場